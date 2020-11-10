Asker üniformasıyla Ata’ya saygı

İnan KALYONCU/TONYA(Trabzon), (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82’nci yılında Trabzon’un Tonya ilçesinde törenle anıldı. İlçe sakini Katip Genç (57), asker üniformasıyla geldiği Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunup, yazdığı şiirleri okudu.

İlçede anma programı, kaymakamlık binası önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı. Çelenk konulmasının ardından saatler 09.05’i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşuna geçildi. Ardından İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından ilçe sakinlerinden Katip Genç de, giydiği asker üniformasıyla, uygun adımlarla yürüyerek anıta geldi, asker selamı verip, saygı duruşunda bulundu. Genç, daha sonra Atatürk için kaleme aldığı şiirlerini de okudu.

Kaymakamlık alanında saygı duruşunda bulunan çocukların yanı sıra ilçe halkı da Katip Genç’e alkışlarla destek verdi. Okuduğu şiirlerden sonra yeninden saygı duruşuna bulunan Genç, tekrar uygun adımlarla birlikte alandan ayrıldı.

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