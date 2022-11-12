Asker konvoyundaki 2 otomobile çarpan TIR’ın sürücüsü kaçtı: 4 yaralı

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, TIR’ın asker konvoyundaki 2 otomobile çarptığı kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı. TIR’ın sürücüsü kaza sonrası durmayarak, olay yerinden kaçtı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesi Yenice Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi. Akhisar’dan Yeniceköy’e seyir halinde olan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen TIR, önünde seyir halinde olan asker konvoyundaki Harun Çelebi (22) yönetimindeki 16 AVJ 480 plakalı otomobil ve Serhat Akalın (24) yönetimindeki 34 FEA 497 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller savrulurken, TIR’ın sürücüsü ise durmayarak kaçtı. Kazada otomobillerdeki Doğukan P. (16), Fırat Aydın (20), Yusuf Güler (19) ve Adem Tan (21) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Polis, kaçan TIR sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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