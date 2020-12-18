‘Asker arkadaşım sahte içkiyi anlatınca bu işe girdim’

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Müslim SARIYAR/BURSA (DHA)- BURSA’da 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan sahte içki olayının ardından tutuklanan Uğur Kökkoparan’ın ifadesine DHA ulaştı. Uğur Kökkoparan’ın “Ben daha önce sigorta işiyle uğraşıyordum. Bedelli askerlik sırasında tanıştığım askerlik arkadaşım sahte alkol olayını anlattı. Şubat ayında askerden gelince internet üzerinden dezenfektan şirketi kurdum ve sahte içki olayına girdim” dediği öğrenildi.
Bursa’da 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan sahte içki operasyonu Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aralıksız sürüyor. Ölümlerin yaşandığı gün yapılan operasyonda  Erhan Okumuşoğlu ile gözaltına alınıp, tutuklanan Uğur Kökkoparan’ın ifadesindeki detaylara  DHA ulaştı.
Uğur Kökkoparan’ın ifadesinde, “Ben sigorta işiyle uğraşıyordum. Bedelli askerlik yaptım. Bu sırada bir asker arkadaşım sahte içki olayını anlattı. Kazancının büyük olduğunu söyledi. Şubat ayında askerden gelince hemen internet üzerinden dezenfektan şirketi kurdum. Sonrasında da internet üzerinden araştırma yaparak sipariş vermeye başladım” dediği öğrenildi.
LÜKS ARACA BİNİYOR 
Öte yandan Uğur Kökkoparan’ın sahte içki olayına girdikten sonra tek yaşacağı bir eve taşındığı ve  tek kapılı lüks bir otomobil satın aldığı bildirildi.

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