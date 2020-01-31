Ankaralı sinemaseverlerin tercihi olan, sanatın da merkezi haline gelmiş Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi, “Aşk Tesadüfleri Sever 2” filminin Ankara galasını gerçekleştirdi.

Bugüne kadar uluslararası başarı yakalamış filmler de dâhil olmak üzere, birçok sinema filminin galasına ve oyunculu gösterimine ev sahipliği yapan Panora; merakla beklenen, başrollerini Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz’ın üstlendiği, yönetmenliğini ise Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak’ın yaptığı “Aşk Tesadüfleri Sever 2” filminin Ankara galasına, dün akşam gerçekleşen davetle ev sahipliği yaptı.

Ankara’nın değerli isimlerini bir araya getiren, yoğun ilginin olduğu galaya, film ekibinden Ömer Faruk Sorak, İpek Sorak, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan, Türkü Turan, Levent Can gibi isimler katıldı. Ankara’nın film için ayrı bir yerinin olduğunu dile getiren Ömer Faruk Sorak ilk filmde olduğu gibi ikinci filmde de hikâyenin günümüz Ankara’sına uzandığını dile getirdi. İpek Sorak, Ankara galasına hem Ankaralı olma sebebiyle hem de film için Ankara’nın önemi nedeniyle kıymet verdiklerini belirtti. “Aşk Tesadüfleri Sever 2” ekibi ayrıca, kendilerine ev sahipliği yapan Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne de teşekkürlerini iletti.

