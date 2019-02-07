Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun son kitabı ‘Aşk Dediğin’ okuyucularla buluştu.

The New Yorker dergisi kapağında yer alan çalışmalarının yanı sıra dünyaca ünlü dergi ve gazetelerde yayınlanan illüstrasyonları; açtığı çok sayıda ulusal ve uluslararası sergiyle dünyanın tanıdığı Dr. Öğretim Üyesi Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun illüstrasyonlarından oluşan kitap üçlemesinin ikincisi ‘Aşk Dediğin’ Yeditepe Üniversitesi Yayınevi’nden çıktı.

107 ADET İLLÜSTRASYON, FOTOĞRAF VE AFORİZMA

Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan kitap 107 adet illüstrasyon, fotoğraf ve aforizmalardan oluşuyor. Çizimleriyle 27’si uluslararası olmak üzere toplam 72 ödül kazanan Gürbüz Doğan Ekşioğlu,’Aşk Dediğin’de, aşka hâlâ inananları, aşktan vazgeçmeyenleri ve aşkla sevenleri, aşkın görselliği ile buluşturuyor.

Aşkın birçok yüzüne tanık olunan kitap, okuyucuları bir sayfasında hüzne taşırken, bir diğerinde gülümsetiyor. Aşkla kanatlanan âşıklar, ayrılıkla uçurumlardan düşen maşuklar, aşkın yolunu gözleyen hüzünbazlar, bir el uzatma mesafesinde olsa da en uzak görünenler, Ekşioğlu’nun çizimlerinde ayrı nefes alıyor.

“AŞK, YÜCE DUYGULARDAN BİRİ”

Ekşioğlu, aşkın yüce duygulardan biri olduğuna dikkat çekerek, kitabının öyküsünü şu sözlerle ifade etti:

“Aşk; sadece insana bahşedilmiş en yüce duygulardan biri, var olmamızın temel nedeni, yumruk büyüklüğündeki kalbimize evreni sığdıran ve yıldızlardan yıldızlara seyahat ettiren sürrealist bir durum. Çalışmalarımın konsepte göre kitaplaştırılması önerisi Yeditepe Üniversitesi Yayınevi yöneticisi Didem Bayındır’dan geldiğinde çok sevinmiştim. Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti onayı ile de önce ‘Benim Kedilerim’, ardından ‘Aşk Dediğin’ yayımlandı. ‘Aşk Dediğin’, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi okurlarla buluşuyor. Bu benim için son derece mutluluk vericidir; çünkü aşka ve sevgiye dair her türlü vurgunun önemine inanırım. Şairin dediği gibi, ‘Dünyayı güzellik kurtaracak, bir insanı sevmekle başlayacak her şey…’”

GÜRBÜZ DOĞAN EKŞİOĞLU HAKKINDA:

Mesudiye’de doğdu. 1979 yılında Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Grafik Sanatlar bölümünü bitirdi. 1980’de bir reklam ajansında sanat yönetmenliği yapmaya başladı. Daha sonra 1981 yılında mezun olduğu okul olan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde asistan olarak çalışmaya başladı. 2006 yılından itibaren Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı bölümünde öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir.

Üçü uluslararası olmak üzere toplam 39 kişisel sergi açan, pek çok ulusal ve uluslararası karma sergide yer alan Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun çalışmaları 21 ülkede yayınlandı. Ayrıca çok sayıda kitap ve dergi kapağında illüstrasyonları kullanılan; illüstrasyonlarından oluşan üçlemesinin ilki “Benim Kedilerim” geçtiğimiz aylarda sanat ve kitapseverlerle buluşan Ekşioğlu’nun, Yeditepe Üniversitesi Yayınevi’nden çıkacak üçüncü kitabıyakında raflarda yerini alacak.