Asırlık Zağnos Paşa Camii’nin silueti yeniden ortaya çıkarıldı

Balıkesir’in önemli tarihi sembolleri arasında yer alan asırlık Zağnos Paşa Camii’nin zamanla şehrin gelişen yapısı içinde kalarak kaybolan silueti, çevresindeki binaların yıkımı ile yeniden ortaya çıktı.

Zağnos Paşa Camii Meydanı Projesi ile tarihi caminin görüntüsünü bozan 12 bina kamulaştırılarak yıkılırken, bir binanın da iki katı tıraşlandı. Eski siluetine kavuşturulan asırlık caminin çevresinde bin 638 metrekarelik yeşil alan oluşturuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, projenin yüzde 70’ini tamamladıklarını belirterek, “Cami avlusunu ve çevresini insanların vakit geçirebileceği bir yaşam alanı haline dönüştürüyoruz” dedi.

Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet’in sadrazamlarından Zağnos Mehmet Paşa tarafından, 1461 yılında yaptırılan cami, 1897 yılındaki büyük depremde yıkılınca yeniden inşa edilerek 1904 yılında ibadete açıldı. Kentin önemli tarihi simgelerinden Zağnos Paşa Camii, zamanla şehrin gelişen yapısı içinde arada kalarak siluetini kaybetti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, caminin siluetini ortaya çıkarmak için proje hazırladı. 1636 metrekaresi yeşil alan olmak üzere 6 bin 274 metrekare alanı kapsayan proje kapsamında, 12 binanın kamulaştırılması yapılarak, yıkıldı, bir binanın da iki katı tıraşlandı.

‘EN ÖNEMLİ TARİHİ SİMGELERİNDEN’

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, geçen günlerde Balıkesir’i ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un, incelemelerde bulunup bahçesine çınar ağacı diktiği Zağnos Paşa Camii Meydanı Projesi ile ilgili devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Yılmaz, projenin yüzde 70’ini tamamladıklarını söyledi. Cami çevresinde düzenleme çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Yılmaz, “Paşa camimiz şehrimizin en önemli tarihi simgelerinden bir tanesi. Çevresi de şehrimizin en çok kullanılan alanlarından biri. Biz, halkımızın talepleri doğrultusunda tarihi ve kültürel mirasımızı yaşatmak ve orada bir yaşam alanı oluşturmak istiyoruz” dedi.

‘TÜM İSTİŞARELERİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURDUK’

Göreve gelir gelmez Zağnos Paşa Camii Meydanı projesiyle ilgili hemen çalışmalara başladıklarını söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, “Önceden yapılmış tüm istişareleri göz önünde bulundurarak oradaki halkımız, kanaat önderlerimiz, şehrimizde bu konuyla ilgilenen herkesle stratejik planımızı yaparken bir araya geldik. Genel görüş, ‘Paşa Cami Meydanı’nı ve etrafını güzelleştirmek şehrimize çok şey katacaktır’ oldu. Bu doğrultuda arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürdü. Anıtlar Kurulu ile görüştük. Zağnos Paşa Camii 2015 yılında Vakıflar tarafından restorasyona alındı. Vakıflar için kısa ama şehrimiz için çok uzun olan bir sürede, 3 yılda bu restorasyon çalışması bitti. Şimdi Anıtlar Kurulumuzla beraber avlusunda ve Zağnos Paşa Türbesi’nin olduğu bölgede düzenleme yapıyoruz” diye konuştu.

Yaklaşık 40 yıl önce başlanan kamulaştırma çalışmalarını bitirmenin kendi dönemlerine nasip olduğunu belirten Başkan Yılmaz, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“2019- 2020 arasında geçen süre içerisinde, biz oradaki tüm binaların kamulaştırmasını bitirip, güzel bir boş alan oluşturduk. Eski binaların yıkılmasıyla caminin silueti tamamen ortaya çıktı. Orayı 10- 20 yıl içinde görkemli bir hale gelecek çınarlarla doldurup, insanların cami avlusunun dışında da vakit geçirebileceği, şehre değer katacak bir alana dönüştürüyoruz. Caminin avlusunu da genişletip, insanların kalabalığına uygun şekilde düzenleyip, hidrolik olarak çalışan, basınçlı suyla, Medine’de olduğu gibi şemsiyeler yapıyoruz. Etrafındaki bütün binaları da, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un müjdesiyle planladık. Şubat ayının sonunda caminin avlusu bitmiş olacak inşallah. Diğer kısımlarında restorasyon çalışmalarını da orada yaşayan insanların muvaffakatlarını alıp, güzel bir görsel görünüm çalışmasına başlayacağız. Bu çalışmaları da Haziran ayından önce tamamlayacağımızı tahmin ediyoruz.”

ZAĞNOS PAŞA CAMİİ’NİN TARİHİ

Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Şakir Erarı, Zağnos Paşa Cami’nin tarihi ve mimarisi hakkında bilgi vererek, “Zağnos Cami, Fatih Sultan Mehmet dönemi sadrazamlarından Zağnos Mehmet Paşa tarafından 1461 yılında yaptırılmıştır. Cami ilk yapıldığı haliyle yaklaşık 40 yıl ayakta kaldıktan sonra 1897 yılındaki Balıkesir depreminde büyük ölçüde hasar görmüştür. Bunun üzerine şehrin mutasarrıfı Ömer Ali Bey tarafından enkazı kaldırılarak, bugünkü yapı yeniden yaptırılmıştır. Depremin ardından başlayan çalışmalar 1904 yılında tamamlanmış ve ibadete açılmıştır. Yapı aslında imaret ve hamamla birlikte bir külliye oluşturmaktadır. Hamam yapısı bugün ayaktadır, imaret ise bugün ayakta değildir. Camiyi dış cephesinde kesme taş örgüsüyle görüyoruz. 3 cephesinde birer girişi bulunmaktadır. Üst örtüsü ahşap bağdadi yapı olmak üzere merkezde bir kubbe, köşelerinde 4 küçük kubbe ve yine 4 cephe de beşik tonozdan oluşmaktadır” dedi.