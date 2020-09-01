Asırlık ‘yün açma’ geleneğini yaşatıyor

Van’ın Gürpınar ilçesinde yaşayan 5 çocuk babası İsmail Varlı (65), bölgede unutulmaya yüz tutmuş asırlık ‘yün açma’ geleneğini yaşatmaya çalışıyor.

Evinin alt katında kurduğu atölyede, 12 yıldır yün açan Varlı, “Çevre ilçe ve mahallelerden vatandaşların getirdiği yünleri makineden geçirip, açmaya çalıyorum. Kilosunu 2 lira karşılığında yapıyorum. Bir yandan da bölgemizde unutulmaya yüz tutmuş, 100 yıllık geleneği yaşatmaya çalışıyorum. Yün yıkama makinem olsa yöre insanına daha çok hizmet ederim” dedi.

Gürpınar ilçesinde, yaz aylarında sıcaktan bunalan koyunların yünleri kırpılıp, yıkanarak, havalandırıldıktan sonra yastık ve yorgan yapımında kullanılıyor. Unutulmaya yüz tutmuş 100 yıllık geleneği, ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan belediye emeklisi İsmail Varlı, sürdürmeye çalışıyor. Varlı, evinin alt katında kurduğu atölyede, yün açma makinesi ile çevre ilçe ve mahallelerden vatandaşların getirdiği yünleri açarak hem geçimini sağlıyor hem de asırlık geleneği yaşatmaya çalışıyor.

‘EMEKLİ OLDUKTAN SONRA BU İŞE BAŞLADIM’

​2006’da belediyeden emekli olduktan sonra yün açma makinesi alarak, bu işe başladığını anlatan Varlı, “Köylerden ve çevre ilçelerden bana devamlı yün geliyor ve yünleri açıyorum. İyi bir gelir. Ama şu an yün yok. Vatandaşlar yatak, yorgan ve yastıkların yününü silkeleyip getiriyor. Eski yünü biz açıyoruz. Açtıktan sonra da vatandaşlara kilosunu 2 lira karşılığında veriyoruz. Bu bölgenin ünlü yünü, ‘Norduz’ yünü. Buradan yün gelse, işlerimiz daha iyi olur” dedi. Varlı, şunları söyledi:

“Benim, yün yıkama makinem yok. Sadece yün açma makinesi var. Evimin alt katında kurduğum atölyede, çalışmalarımı yürütüyorum. Çevre ilçe ve mahallelerden vatandaşların getirdiği yünleri, makineden geçirip açıyorum. Eğer devlet yetkililerimiz bana destek verirse çok güzel bir yıkama makinesi alır, çevre illere bile yün yıkayıp, açarak hizmet edeceğim. Gürpınar, Çatak, Gevaş, Başkale ve Edremit ilçelerinden yün açmak için gelen çok sayıda vatandaş oluyor. Fakat yıkanmış yün olmadığı için, çoğunluğu vazgeçiyor” diye konuştu.