ASIRLARIN GÖZDESİ ANKARA KALESİ

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Kökeni çok eskilere dayanan, Ankara’nın gözde merkezlerinden birisi olan Ankara Kalesi, buram buram nostalji kokuyor. Bir dönemde Ankara’nın en çok seçilen yerleşim yeri oluyor.

Hazal Ergen/Ankara

Ankara’nın en tarihi mekanlarından biri haline gelen Altındağ ilçesinde yer alan Ankara Kalesi, ziyaretçi akınına uğruyor. Antika eserlerle halkın ilgi odağı olmaya devam ediyor.

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Kale Tarihi Kent Kadar Eski

Kale, birbirinden otantik eser ve ortamlarla yerli, yabancı turistlerin merkezi oluyor. Galatların Ankara’ya yerleşmesi sırasında var olan ve Romalılar döneminde onarım gören Kale’nin ne zaman yapıldığını dair net bilgi bulunamıyor. Yapının kent tarihi kadar eski olduğu biliniyor. Bizans saldırıları sırasında, tahribatı uğradığı ve 9. yüzyılda Bizanslılar tarafından yeniden onarıldığı aktarılıyor. Dış surların eklenme tarihi net olarak bilinmiyor. Malazgirt Savaşı’ndan 2 yıl sonra Selçuklular bölgeye hakim olurken bu dönemde kalenin, onarılıp genişletildiği belirtiliyor. Kurulduğu tepenin yanında akan Hatip Çayı, Bentderesi’nden 110 metre yükseklikte bulunuyor. Kalenin, 20’den fazla kulesi yer alırken dış kalenin Ankara’yı bir kalp şeklinde çevirdiği görülüyor. Dört katlı olan İç kalenin, kısmi olarak Ankara taşından kısmen de toplama taşlardan yapıldığı aktarılıyor. İç kalenin 2 büyük kapısı olup birisi Dış Kapı, diğeri ise Hisar Kapısı adını almıştı. Bu kapı üstünde İlhanlılar’a ait bir kitabe yer alıyor. İç kale yükseklikleri, 14-16 metre arasında değişen beşgen şekilli 42 kuleden oluşuyor. Kuzeybatı bölümünde Selçuklu Hükümdarı’nın yaptırdığı onarımları gösteren bir yazıt bulunuyor. Bugün kale içinde Osmanlı Devleti dönemindeki Ankara’dan kalma birçok ev görmek mümkün oluyor. Bunların bazıları onarılarak dükkan, lokanta olarak kullanılıyor.

Aynı Dönemde Romanlara Ev Sahipliği

Tüm bunların yanı sıra kale çevresi, romanların mesken edindiği mahalle olarak biliniyor. 1930’lu yıllarda romanlar, buraya yerleşmeye başlıyor. Romanlar, diğer insanlar gibi o dönemde Kale çevresindeki ev kiralarının ucuzluğu ve ticari önemi dikkate alarak bu bölgeyi uygun buluyor. Bu gerekçelerden dolayı kale etrafı, o dönemde yoğun göç alan kısım haline geliyor.

Kale Mahallesi’nin şimdiki sakinleri ise tüm komşularının, buradan taşındığını belirtiyor. Günümüzde yaşanan değişiklikler nedeniyle şimdiki mahalle sakinlerinin de buradan gideceği öngörülüyor.

Bambaşka Objeler Sergileniyor

İçinde yer alan antika avizeler, sehpalardan, takılara, tesbihe, sabuna, gramofoncudan, cafe, mısırcı, resim atölyesi ve müzeye kadar birçok yerin merkezi oldu. Abajur, gaz lambası, kilim, boncuk gibi nostaljik ürünler satan eskici dükkanları da vazgeçilmez alanlardan birisi olarak görülüyor. Eski Ankara evleri, Pirinç Han’da bulunan antika saatler, dekoratif ürünler, ilerideki ara sokaklar gezginlerin noktası haline geliyor. Hediyelik eşya alınacak dükkanlar gibi çay, gözleme, köfte, ayran, pirinç bardakta bol tarçınlı salep tadabileceğiniz bahçeler, sanat evleri dikkat çekiyor. Biraz ilerleyip kentin manzarasını seyretmek için kaleye de çıkabilirsiniz.

Araçlı Ulaşıma Daha Uygun

Kalenin, elektrikli havuzlu merdiven ve hafif yokuşlu iki ayrı girişi bulunurken park sorununun olmadığı ve girişin ücretsiz olduğu bildiriliyor. Ulus merkez, Dikimevi metrosu, Sıhhiye konumuna yakın, Samanpazarı’na yürüme mesafesinde bulunuyor. Sabah saat 10.00, akşam saat 20.00 arasında ziyaret edilebilirken kalenin girişinde belediyeye ait otopark yer alıyor. İleri yaştakiler için araçla ulaşımın daha uygun olabileceği görülüyor.