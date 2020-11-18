Asırlardır geleneksel yöntemlerle zeytinyağı üretiyorlar

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA’da Kaygısız ailesi, yaklaşık 200 yıldır geleneksel yöntemlerle soğuk sıkım zeytinyağı üretiyor. Keçeler arasına yerleştirilen zeytinlerin yağları bu yöntemle çıkarılıyor.

Orhangazi’ye bağlı Narlıca Mahallesi’nde dördüncü kuşak olarak geleneksel yöntemle zeytinyağı üretimi yapan Yaşar Kaygısız, 1800’lü yılların sonlarından bu yana dedesinden kalan tesislerde soğuk sıkım zeytinyağı üretimine devam ediyor. Zeytin üretiminin merkezi konumunda olan Orhangazi, İznik ve Gemlik bölgesinde soğuk sıkım zeytinyağı üretim tesisi olarak son örneği olan tesiste, günlük 4 ile 5 ton arası zeytin sıkımı yapılıyor.

Soğuk sıkım zeytinyağı üretiminde haznelere gelen zeytin, temiz suda yıkandıktan sonra makine aracılığı ile kırımı yapılıyor. Kırımdan sonra ortaya çıkan zeytin posası soğuk sıkıma özel hazırlanan keçeler arasına yerleştiriliyor. Keçeler daha sonra 40 tonluk presler vasıtası ile sıkılarak yağ üretimine geçiliyor.

‘SOĞUK SIKIM ZEYTİNYAĞININ FİYATI DA YÜKSEK’

Tesisin dördüncü kuşak işletme sahibi Yaşar Kaygısız, tesisin 1800’lü yılların sonlarından bu yana hizmet verdiğini belirterek, “Daha önce tesisimiz köy içindeydi. Şimdi buraya taşıdık. Ben dördüncü kuşak işletme sahibiyim. Dedelerden kalma tesisimizde halen soğuk sıkım zeytinyağı üretmeye devam ediyoruz. Kendimi bildim bileli bu işin içindeyim. Kontinü sistemde yüksek sıcaklıklarda zeytin sıkımı yapılıyor. Bu da kaliteyi biraz düşürüyor. Biz soğuk sıkım yapıyoruz. En yüksek 27 derecede zeytinyağı üretiyoruz. Soğuk sıkım zeytinyağı diğer fabrikasyon zeytinyağına göre fiyatı da yüksek. Diğer tesislerde günlük 30-40 ton zeytin işlenirken, bu tesislerde ancak 4-5 ton zeytin işlenebiliyor” dedi.

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