Aşırı yemeyle yaşanabilecek sağlık sorunlarına evde pratik öneriler

İSTANBUL, (DHA)- Pandemi nedeniyle evde kalınan bu yılbaşında yemek konusunda aşırı tüketim yapılmaması uyarısında bulunan Gastronomi Bölümü Öğr. Gör. Gökhan Taşpınar, aşırı yemeyle ilgili yaşanabilecek sağlık sorunlarına pratik öneriler sundu.

Yeni yıla girmeye saatler kaldı. Pandemi nedeniyle herkesin evde geçireceği bu yıl başında fazla yemek yenmemesine dikkat çeken Altınbaş Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğr. Gör. Gökhan Taşpınar, yılbaşı gecesi yemeği fazla kaçırıp şikâyet yaşayanlar için evde yapılacak pratik çözümleri paylaştı. Ertesi gün uyumaktan ziyade, erken kalkıp metabolizmayı zinde tutmak gerektiğini belirten Taşpınar, evde gün içinde egzersiz yapmanın da akşamdan alınan yüksek kalorinin atılmasına yardımcı olacağını hatırlattı.

BU ÖNERİLERE DİKKAT

Taşpınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bol bol su tüketin, günde 2-2,5 litre su metabolizmanızın aktif olarak çalışmasına yardımcı olur. Bitki çaylarını sık sık tüketip vücudunuzu rahatlatabilirsiniz. Sabah kalkınca ballı ve limonlu bir bitki çayı kan şekerinizi düzenler ve uyku dengesizliğinden dolayı oluşan ağrınızın azalmasına yardımcı olur. Yılbaşı sabahı hafif bir kahvaltı yapın, midenizi yormayın. Lifli, proteinli bir kahvaltı, geç yatılan ve fazla besin tüketildiği için yorgun olan bedeninizin daha fazla yorulmasını engeller ve hazımsızlık problemlerinin önüne geçer. Yılbaşı sabahında geç kalkılacağı için öğle yemeğinden bugüne özel vazgeçip onun yerine yoğurt, meyve, yulaf gibi ara öğünlerde tüketebileceğiniz besinlere ağırlık verin. Akşam yemeğini de mideyi yormayacak şekilde sebze ağırlıklı bir öğünle tamamlayın.