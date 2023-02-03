“Aşırı bilgisayar kullanımı göz seğirmesine yol açabilir”

- Reklam -

ANKARA, (DHA)- Sık sık göz seğirmesi yaşayan kişilerin genelde yorgun, uykusuz, stresli insanlar olduğunu söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Serkan Güreser, “Göz yorgunluğu, kafein veya alkol tüketimi, göz seğirmesinin en yaygın kaynakları gibi görünmektedir. Göz yorgunluğu veya görme ile ilgili sorun ve gözlük ihtiyacında veya sürekli olarak bilgisayar başında çalışıyorsanız ortaya çıkabilir. Ek olarak, çok fazla kafein veya alkolün de küçük göz seğirmelerini tetikleyebileceği düşünülmektedir” dedi.

Liv Hospital Ankara Göz Hastalıkları Kliniği’nden Uzman Dr. Serkan Güreser, göz seğirmesinin göz kapağının ince kasları arasındaki istemsiz, kendiliğinden oluşan minik kasılmalar şeklinde tanımlandığını söyledi. Dr. Güreser, “Göz seğirmesine neden olabilecek çeşitli dış faktörler olduğundan, çoğu insan yaşamları boyunca bir tür küçük göz kapağı seğirmesi ile karşılaşır. Hepimiz belirli zamanlarda kendimizi yorgun ve stresli hissederken, vücudumuz bunu farklı şekillerde ortaya çıkarır. Göz seğirmesi, herhangi bir hastalığın işareti olmayıp, genellikle ve hatta çoğu kez herhangi bir göz hastalığı ya da nörolojik hastalık altında yatmaz. Göz yorgunluğu, kafein veya alkol tüketimi, göz seğirmesinin en yaygın kaynakları gibi görünmektedir. Göz yorgunluğu veya görme ile ilgili sorun ve gözlük ihtiyacında veya sürekli olarak bilgisayar başında çalışıyorsanız ortaya çıkabilir. Ek olarak, çok fazla kafein veya alkolün de küçük göz seğirmelerini tetikleyebileceği düşünülmektedir” diye konuştu.

- Reklam -

‘BAZI DURUMLARDA GEÇİCİ BİR GÖZ SEĞİRMESİNDEN FAZLASI OLABİLİR’

Göz seğirmesinin bazen geçici bir rahatsızlıktan daha fazlası olduğunu vurgulayan Dr. Güreser, şunları kaydetti:

“Kuru gözler gibi bir göz rahatsızlığının da belirtisi olabilir. Blefarit yani kirpik dibi iltihabı hastalığı da rahatsız edici seğirmelere neden olabilir ve göz kapağının kronik bir iltihabıdır. Işık hassasiyeti, göz yüzeyinde irritasyon, göz kuruluğu, kanımızdaki mineral bozuklukları ve nadiren kansızlık, göz kırpıştırmaya ve göz kısmaya yol açabilir. Bu durumlar seğirmeyi andırsa da, gerçek bir seğirme ile karıştırılmamalıdır. Göz seğirmesi yaşayan kişilerin küçük bir yüzdesinde ise iyi huylu ‘blefarospazm’ görülebilir. Bu da göz kapağının gözlerinizi açamayacağınız noktaya kadar kuvvetli, istemsiz kasılmasıdır. Gözlerin tama yakın kapanmasına yol açarak görüşü engelleyebilir. Hem üst kapak hem alt kapak buna eşlik eder, seğirme ise asla bu şiddette olmaz. ‘Hemifasiyal spazm’ denen durumda ise sadece göz kapağı değil, yüzün yarısı da kasılır. Seğirme ise sadece göz kapakları ile sınırlıdır ve yine hemifasiyal spazmdakinden daha hafif seviyededir.”

GÖZ SEĞİRMESİNİ DURDURMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Dr. Güreser, rahatsız edici göz seğirmelerinin düzelmesi için atılabilecek olan adımlar ve hekime ne zaman başvurulması gerektiği ile ilgili, şunları söyledi:

“Çoğu göz kapağı seğirmesi vakası stresle ilişkilidir ve ciddi değildir, ancak odaklanmanızı ve üretken olmanızı engelleyebilir. Göz hastalıklarında altta yatan temel sebep bulunduktan sonra tedavi süreci kas gevşetici, suni gözyaşı, dirençli olgularda cerrahiye kadar değişen birçok seçenekleri mevcuttur. Eğer bünyenizi hem ruhsal hem de bedensel olarak dinlendirmeyi başaramazsanız, seğirme günler, haftalar, aylar ve daha uzun sürebilir. Tekrar etmek gerekirse, seğirmenin esas tedavisi dinlenmedir. Seğirmenin geçmesi için bol bol dinlenin ve stresten uzaklaşmaya çalışın. Çay, kahve ve kola tüketiminizi azaltın. Ayrıca seğirme geçene dek içinde B vitamin kompleksi olan günlük bir

multivitamin desteği almanız önerilebilir. Göz seğirmelerinizi durdurmak için daha fazla uyuyun, kafeinin kesin, stresi azaltın, düzenli egzersiz yapın ve sigarayı bırakın. Stresi yok etmek için birşeyler denediyseniz ve hala göz kapağı seğirmesi yaşıyorsanız, tıbbi yardım alma zamanının geldiğine karar verebilirsiniz. Ayrıca 3 günden fazla süren seğirmeler yaşıyorsanız, yüzünüzün, vücudunuzun diğer bölgelerinde seğirme başladıysa, göz kapağı sarkması veya çift görme sorunu ile karşılaşıyorsanız, ışık hassasiyetiniz fazlaysa ya da bulanık görmeye başladıysanız mutlaka hekime başvurmanız gerekmektedir.”

‘BOTOKS, ŞİDDETLİ SPAZMLARI BİRKAÇ AYLIĞINA HAFİFLETEBİLİR’

Botoks işleminin şiddetli spazmları birkaç aylığına hafifletebileceğine dikkat çeken Dr. Güreser, “Botulinum toksini (botoks) enjeksiyonları bazen iyi huylu blefarospazmı tedavi etmek için kullanılır. Botox şiddetli spazmları birkaç aylığına hafifletebilir. Bununla birlikte, enjeksiyonun etkileri azaldıkça, daha fazla enjeksiyona ihtiyacınız olabilir. Göz kapaklarındaki bazı kasların ve sinirlerin çıkarılması ameliyatı (miyektomi) ayrıca daha ciddi iyi huylu esansiyel blefarospazm vakalarını tedavi edebilir. Göz seğirmeleri basit bir problemdir. Çoğu zaman, stresi azaltmak ve yönetmek için zaman ayırmanız yeterli olabilir. Göz kapağı seğirmesinin rahatsız edici veya endişe vericiyse, ciddi bir şeye işaret ettiği çok nadir durumlarda, tıbbi yardım istemek için hekiminize başvurabilirsiniz” ifadelerini kullandı.