Türkiye’de koronavirüs ile mücadele kapsamında ilk doz Covid-19 aşısı yaptıranların sayısı 1 milyonu geçti.

Türkiye’de geçen yıl Mart ayından bu yana görülen koronavirüs pandemisi maddi ve manevi bir çok kayba neden oldu. Aşının bulunması ile birlikte dünyada salgın ile mücadelede önemli bir aşamaya gelinirken Türkiye’de de aşılama çalışması 14 Ocak’tan itibaren başladı. Sağlık çalışanlarından başlayan aşılama çalışması kapsamında bugün saat 14.15 itibarıyla aşılanan kişi sayısı 1 milyonu geçti. Aşılanan kişi sayısı Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformundan anlık takip edilebiliyor.