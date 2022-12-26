‘Aşil’, TIR’da valizlere gizlenmiş 120 kilo esrarı buldu

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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da polisin durduğu TIR’da narkotik köpeği ‘Aşil’ ile yapılan aramada, valizlere gizlenmiş 120 kilo 350 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda takibe alınan bir TIR ile önündeki otomobili durdurdu. TIR’da, narkotik köpeği ‘Aşil’ ile arama yapıldı. ‘Aşil’in valizlere tepki vermesi ile yapılan detaylı aramada, 120 kilo 350 gram esrar ele geçirildi. TIR şoförü Y.Ö. ile otomobildeki S.Ç., İ.E., E.M. ve H.Ö. gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı, H.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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