Aşıklık geleneği köklü  olup  evrensel boyutlara ulaşmış bir kültür değeridir. Halk kültürümüzün temel taşıdır.Şairler şiirlerinde, aşıklarda  saz ve ezgilerinde  yaşarlar. 

 Orta Asya!dan Anadolu’ya, Kafkaslardan Balkanlara ve Orta Doğuya kadar uzanan geniş bir alanda, sosyal ve kültürel hayatımızda özgün bir yeri bulunan  aşıklık geleneğinin  öncüleri, sözcüleri ve temsilcileri  tarih boyunca varlıklarını etkin ve yaygın bir şekilde  sürdürmeye devam etmektedirler…

Kültür Bakanlığı’nda görevlerim nedeniyle  yurt içinde ve dışında aşıklık-ozanlık geleneği  konularında  uzun yıllar araştırma, arşivleme, kitap ve dergiler çıkararak ,anma, kutlama, Halk  Aşıkları-Ozanları Haftası ilan edilmesi,evlerinin müze yapılması, belgeseller ve diğer belgelerle devlet arşivlerine kaynak sağlama gibi konularda yaygın ,etkin ve örnek hizmetleri uygulamaya koymanın mutluluğunu ve gururunu duymaktayım.

Aşık Mahzuni Şerifle , OZAN-DER aracılığı ile  uzun yıllar işbirliği içinde  kültür ve sanat etkinliklerine  imza attık. Derin kültür aşkı , ödün vermeyen ,kendine güvenen,tok sözlü, ve zengin bakış açısı ile   halk kültürümüzde her zaman  yaşayacak etkiler yarattı.

“Nem Kaldı!” türküsünde  özetlediği “…Göz yaşımdan gayri nem  kaldı…” dese de ,  yaşamı her zaman seslendirilmekte, çok şey bıraktığı vurgulanmaktadır..Tüm eserlerinde çağdaşlığı, Atatürk’ü,gerçeği, alın terini,insan onurunu ve emeği  yücelten söylemleri ve vurguları gönüllerde ve dillerde  hep yükseklerde tutulmaktadır.Dertlere çare olarak yol göstermektedir.

Aşık Mahzuni şerif, sazı, sözü, özü ve yorumlarıyla aşıklık geleneğinde özel ve özgün bir yeri bulunan zirvedeki usta sanatçı  isimlerden birisidir. İnsanlar üzerinde ve coğrafyamızda  unutulmaz derin izler bırakmıştır. Halk edebiyatı ve halk kültüründe  kendine özgü yeri vardır.

Aşık Mahhzuni Şerif ,aramızdan ayrılsa da  bütün benliği ve duyarlılığı ile  yürekten söylediği sözleri, eşsiz yorumladığı türküleri ve onu tamamlayan  tezenesi-sazı ve duruşu ile  gönüllerde ve diller heyecanla, ilgiyle ve sevgiyle  hep yaşatılmaktadır. Işıklar içinde yatsın…

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz