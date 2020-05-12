Dünyanın dört bir yanında yüzlerce bilim insanı korona virüse karşı etkili bir aşı ve ilaç bulmak için geceli gündüzlü çalışıyor.

Bu alanda ipi ilk kim göğüslerse Nobel dahil pek çok ödülün sahibi olacak. Milyonlarca kişiyi ölümden kurtarmanın manevi hazzına ise paha biçilemez herhalde.

Tabii, aşı ve ilacı bulacak kişinin ülkesini ekonomik anlamda abad edecek olması da olayın bir diğer boyutu.

Milyarlarca doz üretilecek aşı astronomik fiyatlarla satılabilir.

Aynı şekilde, milyarlarca kutu ilacın satışı da buluşun yapıldığı ülkeye dev bir kazanç sağlayabilir.

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Peki, bu alanda hangi ülkeler şanslı?

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası’nın raporuna göre, 2018 yılında dünya ilaç pazarı toplam 1.2 trilyon dolardı.

Bu pazarda aslan payı 485 milyar dolarla ABD’nin oldu.

Onu 132 milyar dolarla Çin, 86 milyar dolarla Japonya, 54 milyar dolarla Almanya, 37 milyar dolarla Fransa izledi. Türkiye 8 milyar dolarla 17’inci sırada yer aldı.

Söz konusu tablo bize, ABD’deki ilaç firmalarından birinin hem aşıyı hem ilacı bulma konusunda favori olduğunu gösteriyor.

Çin, Japonya ve bazı Avrupa ülkeler ise sürpriz peşinde koşuyorlar.

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Şunu itiraf etmeliyim:

Aklım pek olası görmüyor ama gönlüm, “Aşıyı da ilacı da biz bulsak” diyor.

Böyle bir başarının Türkiye’yi ekonomik anlamda kurtaracağı gibi dünya itibar liginin zirvesine çıkaracağı da kesin.

SAKAR ÜLKENİN ŞANSI

Ocak ayında Ukrayna yolcu uçağını düşman savaş uçağı sanıp düşürdüler, 176 kişinin ölmesine neden oldular.

Birkaç gün önce de yine yanlışlıkla kendi savaş gemilerini bombalayıp batırdılar, 40 askerlerini hayattan kopardılar.

İran’dan söz ediyorum.

Sakarlıkta Hababam Sınıfı’nın kimya öğretmenine taş çıkartıyorlar doğrusu.

Kim bilir, belki de korona aşısı ve ilacını bu ülke bulur!

İdrar tahlili yaparken, bir de bakarlar ki, bingo!