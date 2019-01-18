Aşı reddi rakamları 2011 yılında 183 iken, 2016’da 12 bine, 2017’de ise 23 bine çıktı. Uzmanlar aşı reddi konusunda kırmızı alarm verirken, bu duruma neden olan en büyük etkenin sosyal medyada yer alan yanlış bilgiler olduğunun altı çizildi.

Uzmanlar aşı reddi sebebiyle endişeli. Bu durum aşılanmamış çocuklar kadar aşılanmış çocuklarında sağlığını tehdit ediyor.

Sosyal medyada aşı reddini onaylar özellikte yazılar yayınlanırken, ailelerin de konu ile alakalı güvenilir olmayan kaynaklardan bilgi ulaşımı sağlaması doğru aşina aşı reddine olan alakayı arttırdığını ifade eden İstanbul şehir Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Öğretim görevlisi Gökçe Çiçek, aşı reddini onaylar özellikte yapılan yayınların hata olduğunun farkına varılarak bazı çalışmaların geri çekilmeye başlandığını bildirdi.

Çağımızda web ile bilgiye ulaşımın kolay olduğunu ifade eden Öğretim görevlisi Gökçe Çiçek, ancak kaynağı güvenilir olmayan bilgiye ulaşımının da tehlikeli sonuçlar doğuracağının altını çizerek, “İnternet yanlış bilginin toplumsal medyada doğru bilgi gibi dolaşmasına sebep oluyor” dedi.

ZARAR YOK, BAZI YAN ETKİLER MEVCUT

Aşıların hasarlı olmadığına ama bazı yan etkilerinin olabileceğine dikkat çeken Öğretim görevlisi Çiçek, ” hasar vericilik söz konusu değil. Ateş, döküntü gibi yan etkilerle karşı karşıya kalınabiliyor ancak bağışıklama ile kişi ya alakalı hastalığa hiç yakalanmıyor ya da yakalansa bile ölümle sonuçlanabilecekken hastalığın hafifçe emare ve bulgular ile atlatılması sağlanmış oluyor” şeklinde açıklamada bulundu.

GRİP ARTIŞINA ‘GÖÇ’ ETKİSİ

Gripte artışın sebeplerini açıklayan Öğr. Gör.Çiçek, “Ülkelerinde aşı takvimi ulusallaşmamış yerlerden aldığımız göçler de bu aşamada etkili oluyor. Aşılanmamış çocuklar ülkemize gelerek okullarda, alışveriş merkezlerindeve birçok kamusal alanda bulaşa yol açıyor. Elimine edilmiş hastalıkların yeniden görülebileceğine yönelik tehdit altındayız”diye konuştu.

KORKUTUCU SALGIN SENARYOSU

Büyük salgınların kapıda olduğunu sözlerine ekleyen Öğr. Gör. Çiçek şunları söyledi:

“Aşı reddine devam edilirse büyük salgınlar kapıda gibi görünüyor. İnsanlar okudukları yazıların güvenilir kaynak hususi durumunu taşıdığından emin olmalı. Sosyal medyada karşılarına çıkan her bilgiye inanmayıp sorgulayıcı yaklaşılmalı. Şu da unutulmamalıdır ki annelerin aşı reddi kendileri için verdikleri bir karar değil, küresel manada hepimizi etkiler nitelikte.Bu konuda ebeveynlerindaha duyarlı olması gerekiyor.”

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI AŞI REDDİNİN SEBEPLERİNİ SORGULAMALI”

“2018 senesinde yapılan çalışmalarda toplumsal medya, bilgilendirme eksikliği, yan etkiler, din, politika, gibi unsurlar aşı reddinde aktif rol oynuyor.

Ebeveynler aşı takvimine evlatları doğduktan itibaren dahil oluyorlar. İlk sıcak temas anneler ve sağlık çalışanları arasında gerçekleşiyor.Aşı reddinin sayılarının gerilemesi adımında hemşirelere, çocuk hekimlerine ve kadın doğum uzmanlarına büyük yük düşüyor. Bu adımda sağlık çalışanlarının annelerin sebep aşı reddine gittiğini sorgulaması ve onların itirazlarını dinleyip en doğru bilgiyi ulaştırması konusunda duyarlılık göstermelerini rica ediyoruz” şeklinde bilgilendirmelerde bulundu.