Aşı nerede aşı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk açıklamalarında Çin’den gelecek aşının 11 Aralık tarihinde Türkiye’ye ulaşacağını söylemişti.

Bakan Koca Habertürk yazarları Nagehan Alçı ile Sevilay Yılman’ın sorularını yanıtlamış ve “Aralık sonuna kadar 20 milyon doz gelmiş olacak. Ocak ayında 20 milyon daha ve Şubat ayında da bir 10 milyon, toplam 50 milyon doz aşı ile 2.5 aylık bir süre içinde 25 milyon kişi aşılanmış olabilir” demişti.

Daha sonra ise Sağlık Bakanı Koca, corona virüs aşısında son durumu ve merak edilenleri Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi’ye açıklamış ve “11 Aralık’tan sonra gelecek demiştim. Aşı şu an depolarda hazır bekliyor. Bununla ilgili onay süreçleri başlamıştı. Çin devleti tarafından onay verilmiş oldu. Birkaç günlük bir prosedür söz konusu. Önümüzdeki günlerde Türkiye’ye geleceğini düşünüyorum. İlk parti 3 milyon. 14 günlük bir incelemeden geçmiş olacak. Muhtemelen ay sonu veya yılın ilk haftası uygulama başlayabilir.” demişti.

Aralık ayının son haftasına giriyoruz ve lakin aşılardan hala bir haber yok!!!

Amerika’da yaygın aşılama başladı, Avrupa Birliğinde ise aşılamanın başlamasının eli kulağında, fakat Türkiye için durum hala belirsizliğini koruyor, kimse net bir tarih veremiyor.

Her gün bir uçak dolusu insan ölürken; insan doğal olarak sorunun nedenini merak etmeden, aşılar hala neden gelmedi diye sormadan edemiyor.

Acaba bu gecikmenin kaynağı aşının etkinliği ya da yan etkileri ile ilgili ortaya çıkan sorunlar mıdır?

Yoksa aşıyı getirmek için ödenmesi gereken para mı bulunamadı?

Malum daha bu yakınlarda Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Türkiye’nin Amerikalı ilaç firmalarına ödeme yapmadığından bahsetmiş, bu durumun ilaç ithalatında aksamalara yol açabileceğini söylemişti.

Şaka değil insan canı bu, bir aylık bir gecikme resmi rakamlara göre en az 6 – 7 bin kişinin daha bu hastalık nedeni ile canını yitirmesine yol açacak.

Salgının yarattığı ekonomik kriz ise zaten ortada, salgın uzadıkça ortaya çıkardığı ekonomik yıkım da büyümektedir.

İnsanlar işsiz, gelirsiz, firmalar kapılarına kilit vurmuş, kepenklerini indirmiş durumdalar. Bugün açık olan firmaların kapılarını da müşteriden çok alacaklı ve yahut da icra memurları çalmaktadır. Köylünün tarladan traktörü, ahırdan davarı icra memurlarınca toparlanıp götürülüyor, haraç mezat üç kuruşa satılıyor.

Bu salgın bir an önce bitirilemezse; insanlar hastalığın yanında birde açlıktan ölmeye ve yahut alacak verecek davasından birbirlerini öldürmeye başlayacak.

Durum fevkalade vahim ve korkutucudur, bazı yandaş gazetelerde “telaşa yer yok” diye atılan manşetler gerçeği yansıtmamaktadır. Tam tersine telaşa yer var, telaş edilmelidir! Çok acil gerekli önlemler alınmaz, ciddi destekler verilmezse, işletmeler kapanıp yok olacak, üretim gücümüzü çok ciddi bir ölçüde kaybedeceğiz. Bundan daha telaşa gerek olan bir hal olamaz.

İktidar mercii çözüm makamıdır “elle gelen düğün bayram” diyerek oturulup beklenemez.

Öncelikle hızlı ve etkin karantina önlemleri alınarak en az 28 gün tam kapanmaya gidilmeli, salgın kontrol altına alınınca hızlı bir aşılama çalışması başlamalıdır. Salgın ancak böyle bitirilir. İktidar bunun için gerekli kararları üretmeli ve hızla eyleme geçirmelidir.

Süreç uzadıkça salgının işletmeler üzerindeki etkisinin daha da ağırlaşacağı, bir çok işletmenin bu etkiye tahammül edemeyeceği ortadadır.

Firmalar icra iflas, mahkeme dava sarmalına bir kere girdimi bu işi çözmek çok daha zor, uzun ve pahalı olacaktır.

İcralık firmaları ve işletmeleri üretimde tutabilmek imkansız denebilecek kadar zor bir iştir. Bu firmaların bütünlüklerini dağıtmadan, üretim güçlerini koruyarak yeni sahip ya da sermayedarlara aktarılması yıllar alır. Bu yüzden süreç buralara gelmeden, sorunu mahkeme ve icra kapılarına düşülmeden çözebilmek çok ama çok önemlidir.

Borcu borç ya da kredi ile çözmek ise hiç mümkün değildir. Muhakkak hibe niteliğinde destekler gerekmektedir. Vergi, sigorta ve benzeri kamusal alacakların silinmesi de hibe niteliğinde nakit desteği olarak kabul edilebilir. Bir firma eğer iflas ederse devlet zaten bu gibi alacaklarını kolay kolay tahsil edemeyecektir. Hiç değilse firmayı yaşatarak belirli bir dönem zarfında istihdam yaratabilir, üretim yapabilir, vergi ve sigorta ödeyebilir bir hale getirmek en makul çözüm yolu olarak görülmelidir.

Tabi bütün bunlar ile uğraşabilmek için önce aşıya erişebilmek gerekmektedir, bunun için soruyorum aşı nerede aşı?