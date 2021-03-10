Aşı ekibini gören Sıddık dedenin sevinç gözyaşları

Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)- AŞI programı kapsamında Erzurum’da eşi Fariza ile birlikte aşılanan 81 yaşındaki Sıddık Çakmak, evine gelen sağlık ekibini görünce “Bizim sahibimiz var” diyerek sevinç gözyaşları döktü. Hüngür hüngür ağlayan Çakmak, “Devletime canım feda olsun. Bizim için kalkıp buralara gelmişler. Devletin yanımızda olmasını görmek güzel bir duygu” dedi.

Erzurum’da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşı çalışmalarına devam eden sağlık personeli, köyünden çıkamayan vatandaşlara hizmet vermek için karlı yolları aşıp görevlerini fedakarca yürütüyor. Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ücretsiz yapılan aşılama faaliyetini sürdüren sağlık ekipleri, sistemlerinden ön kontrollerini yaptıktan sonra aşıya uygun olan kişinin onayını da alarak aşılama sürecini tamamlıyor.

DUYGULANDIRDI

Merkez Aziziye İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Dr. Muhammed Berat Alkan, hemşireler Şengül Yıldız, Esra Kaplan ve anestezici Muhammet Yılmaz, yaşlıları ev ortamında aşılamak için köylerine gitti. İl ve ilçe merkezlerinin yanı sıra kırsal ve yüksek kesimlerde kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde de aşı çalışmalarını sürdüren ekipler zaman zaman karlı yollarda yürümek zorunda kaldı. Ekibin ilk durağı 81 yaşındaki Şeref Özmen’in yaşadığı Sarıyayla köyü oldu. Özmen’i aşılayan ekip, daha sonra Farize- Sıddık Çakmak çiftinin yaşadığı Başçakmak köyüne ulaştı. Aşılama sırasında 4 çocuk babası Sıddık Çakmak, “Bizim sahibimiz varmış” diyerek ağlamaya başladı. Sağlık ekibini de duygulandıran Çakmak, “Üç kızım evlenip gitti, köyde bir oğlum kaldı. Eşimle birlikte yaşıyoruz. Aşı için randevu almıştık. Kısa bir süre sonra sağlık ekibi köyümüze geldi ve bize sahipsiz olmadığımızı gösterdi. Çok duygulandım. Allah devletimize zeval vermesin. Devletime canım feda olsun. Bizim için kalkıp burala gelmişler. Devletin yanımızda olmasını görmek güzel bir duygu” diye konuştu.

‘OMUZUNA ULAŞAMADILAR’

Sağlık ekibinin son durağı Gelinkaya köyü oldu. Aşı yapılacak olan 82 yaşındaki Mühüme Yücel’in evine giden ekip, kontrolleri yaptıktan sonra aşıyı hazırladı. Hemşire, üşüdüğü için üst üste giyinen Yücel aşı yapılacağı sol kol omuzuna ulaşamadı. Ekip, yaşlı kadının kıyafetlerinin bir kısmını çıkarmasını istedi. Üzerindeki giysilerden Yücel’in koluna yine ulaşılamadı. Birkaç denemeden sonra yine olmayınca ekipteki hemşireler yaşlı kadını boş bir odaya götürüp üzerindekileri çıkartarak aşıyı yapabildi. 20 yıl önce oğlunu ve bir ay sonra da eşini kaybettikten sonra üzüntüden sürekli terlediğini ya da üşüdüğünü ifade eden Mühüme Yücel, “Şu an üzerinde en az 10 tane kıyafet var. Sağlık ekibi biraz zorlandı ama kusura bakmasın. Aşı olmaktan korkuyordum ama hiç sorun olmadı. Korkmaya gerek yokmuş” dedi.

‘TÜM ENGEL VE ZORLUKLARI AŞACAK İNANCA SAHİBİZ’

İlçe merkezi veya köylerde randevu alan vadatandaşlara ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Dr. Muhammed Berat Alkan, “İlçemize bağlı çok uzak köyler var. Ama bunlar bizim için hiçbir zaman engel değil. Merkez veya kırsal köylerde aşı için randevu alan bütün vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışyoruz. Bazen ise karlı yollarda yürümek zorunda kalabiliyoruz. Ama tüm zorlukları, engelleri aşacak kuvvete ve inanca sahibiz. Aşı çalışmasında bazen duygulanıp ağlayan yaşlılarla birlikte duygulanıyor bazen de Mühüme teyze gibi olaylarda tebessüm ediyoruz. Malum hava şartları çetin olduğu için teyze nerede ise 15 kat kıyafet giyinmişti. Teyzenin sol omuz bölgesini açmak biraz zaman aldı. Bunlar hem güldürüyor hem de motive ediyor” diye konuştu.

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