Her yıl sonu toplanan ve güya çetin pazarlıklar yapıldığı görüntüsü verilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına başlıyor.

İşçi kesmi istediği asgari ücreti koparabilmenin peşinde, işveren olabildiğince az artış verilmesinin. Komisyonun diğer tarafı olan hükümet ise “ben ne dersem o olur” anlayışı ile her iki tarafından taleplerini göz ardı ederek kafasına koyduğu rakamı açıklar. Başka bir deyişle, bizim bu komisyon çalışmaları tiyatro gibidir. Kim ne söylerse söylesin hükümet bildiğini yapar.

Bu yıl da aynısı olacak ama her konuda, “dünya birincisiz, ilk ondayız, 2030’de ilk beşteyiz” gibi iddia laflar edilir. Peki, asgari ücrette dünya sıralamasında yerimiz ne?

www.countryeconomy.com adlı internet sitesinde 144 ülkede 2018 yılında uygulanan asgari ücret dolar ve avro cinsi üzerinden karşılaştırılmış. Buna göre, Türkiye 33. sırada yer alıyor.

Site, Türkiye’deki asgari ücreti 2 bin 29 lira brütten hesaplamış ve kur olarak 3.79 TL üzerinden 535.6 dolar ve 4.54 TL’den 446.5 avro olarak hesaplamış.

Bugünkü yani, Aralık ayı değerlerinden bu sıralama daha da geriliyor. Buna göre, şu an asgari ücret 382 dolar ve 338 avro düzeyinde yerimiz 42. sıraya iniyor.Şu da var bir önceki seçimlerde aniden 300 liralık açıktan zam yapılmasaydı Afrika ülkelerinin bile gerisinde kalacaktık.

BRÜT 2,835 TL OLMASI GEREKİR

Bu durumda bırakın daha üst sıralara çıkmayı ve diğer ülkelerdeki artışı, sadece 2018’deki yerimiz korumak için asgari ücretin 5 Aralık 2019 kuruya brüt iki bin 835 lira, olması gerekecek. ne yazık ki fazlasını hayal bile edemiyoruz.

Şunu da belirtelim, asgari ücret her ülkenin kendi koşullarına, ekonomisine göre belirleniyor ancak diğer tarafta da refahın, kalkınmışlığın, gelir dağılımdaki adaleti de gösteriyor. En büyük kriter de alım gücünü yansıtması.

Almanya’da çalışan bir Türk işçisinin eline şu an 11 bin lira geçiyor. Bu para bugün için Türkiye için aylık olarak altı kişinin asgari ücretine eşit.

Yandaki tabloya da yansıyan fark bu. Buna, sosyal güvenceler, sendikal, emeklik haklarını filan da eklersek aradaki fark daha da açılıyor. Örneğin, ABD’de bu ücretle bir işçi havuzlu villada oturabiliyor, Almanı ise yıl da üç defa yurt dışında tatile çıkabiliyor.

Bu fark kapanmadan ne AB üyesi oluruz ne de dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri.