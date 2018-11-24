Asgari ücret konusu bizim vazgeçilmez tartışma konularından biridir. Her yılsonunda şu kadar olsun bu kadar olsun denir, sendikalar, hükümet, işverenler güya pazarlık yapılıyor görüntüsü verirler, sonra hükümet bildiğini okur ve rakam açıklanır.

Aynı şey sadece bu yıl değil gelecek yıllarda da yaşanacak. Siz istediğiniz kadar “iki bin, hayır yetmez üç bin lira olsun, bu ücrete günde üç simit alınmaz” deyin, her şeyin bir hesabı kitabı hatta oranı var.

Boşuna nefes tüketmeyin, yeni artışlar bu oranlara hesaplanacak, rakam belli olacak. Örneğin, 2010 yılından buyana;

Net asgari ücretin işverene maliyeti yüzde 65,

Net asgari ücretin brüt asgari ücrete oranı yüzde 79,

Brüt asgari ücretin işverene maliyeti yüzde 82,

Toplam kesintilerin işverene maliyeti yüzde 81,

Toplam kesintilerin brüt asgari ücrete oranı yüzde 43,

İşveren kesintinsin brüt asgari ücrete oranı yüzde 22,

İşçi kesintinin brüt asgari ücrete oranı yüzde 21,

olarak değiştirilmeden esas alınıyor.

Bu oranlar en başta toplam kesintilerin brüt asgari ücrete oranı olan yüzde 43 değişmedikçe siz istediğiniz kadar zam alın.

Para üzerinden bir örnek, 2002 yılında asgari ücretli işçiden yapılan toplam kesinti 156,9 lira iken, bugün üç kat artışla 426,4 liraya ulaşmış, gelir vergisi de 40,3 liradan 106,5 liraya çıkmış.

Hadi bu kesintileri azatlın da asgari ücretliyi sevindirin. İmkansız.

REEL ARTIŞ YÜZDE 104

Asgari ücret polemiklerinde bir adım daha öteye gidelim:

Net asgari ücret, AKP iktidarları dönemde yani 2002 Aralık ayından 2018 Temmuz’una kadar nominal olarak yüzde 624.5 oranında artış.

Bu rakamsal artış ama bu dönemdeki enflasyonu çıkardığınızda reel artış sadece yüzde 104.7. Başka bir deyişle bugün 2002 yılında aldığınızın en fazla bir katını alabilirsiniz.

Bu rakama son üç ayda yaşadığımız enflasyon dahil değil. Bunu da eklersiniz reel artış yüzde 100’ün altına iniyor.

Bir de şu SSK emeklilerine bakalım. Burada en kötü durumda olan kesim bu.

Yine 2002 Aralık- 2018 Temmuz döneminde reel olarak, ortalama SSK emekli aylığı yüzde 46,8, en düşüğü de yüzde 53 artmış. Bugün eline geçen ortalama para bin 697 lira. Buna karşın muhtar aylıkları, reel olarak yüzde 326 yükselmiş.

YENİ ÜCRET 1,900 LİRAYI GEÇMEZ

Tüm bu hesaplara göre 2019 yılı asgari ücreti ne olur?. En fazla yüzde 15.2 yani hükümetin hedeflediği enflasyon oranı kadar. Biz de ücret zamları geçmişin değil geleceğin enflasyon tahminlerine göre üç aşağı beş yukarı yapılır.

Buna göre net asgari ücret en fazla 250 liralık artışla bin 850 lira-bin 900 lira olur. Belki daha üst makamlar seçimler öncesinde “bir 100 lira da seyyanen ekleyin” diyebilirler ama iki bin lirayı geçmesi çok zor. Geçerse bu bir devrim olur.

Teni asgari ücretinizi güle güle harcayın.