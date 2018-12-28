Her insanın zengin olduğunda, evlendiğinde veya evlenmeden önce ilk hayali kendine ufakta olsa bir ev almayı istemek olmuştur. Son aylarda artan banka faiz oranları ile bu hayaller suya düştü, birçok emlakçı iflas bayrağını çoktan çekti.

Piyasaya direnen emlakçılardan birisi olan Ayhan Emlak’ın çalışanlarından Mehmet Atakan emlak sektörünü değerlendirdi.

Tanınmış olmanın ve deneyimin önemine dikkat çeken Mehmet Atakan “Yaklaşık olarak 5 yıldır emlak sektöründe çalışmaktayım. Tanınmış olmanın bu sektör de bir artı olduğu düşüncesindeyim. Bu sektörde çalışıyorsanız çevreniz varsa emlakçıya artı bir avantaj sağlar. Emlak sektöründe diğer bir artı olarak değerlendirebileceğimiz kısım ofisinizin bulunduğu muhit fakat bu artı değerlerin hepsi bir kümede toplanıyor.” diyerek sözlerine devam etti.

Soru: Emlak sektörünün içinde bulunduğu durumu yorumlarmısınız

Atakan: Kredi faiz oranları yüksek olduğu zaman herkes evinin fiyatını sırf para döndürmek için düşürür. Emlak sektöründe şuanda alıcıdan bir talep bulunmamakta. İnsanlar ne kadar malından vazgeçip gayrimenkulünü nakite çevirmek istese de alıcıdan bir talep olmuyor dolayısıyla piyasa çok durgun oluyor. Bu sebeplerden ötürü tanımış olduğumuz eski emlakçılar içerisinde de benim bildiğim bu çevrede 10 emlakçı kapattı. Yeni emlak ofisleri açan yok mu elbette var ancak yeni emlak ofisi açanları tek tük görüyoruz.

Emlak sektörünün şuanda bir avantajı bir getirisi yok bazen kötü durumlarla karşılaştığımız oluyor bunun için bir yasa mı çıkartılması lazım ya da bir kanun maddesi mi eklenir bilemiyorum ama biz mal sahibi ile alıcıyı bir araya getirdikten sonra bizi saf dışı bırakarak daha sonra kendi aralarında anlaşarak mal satışı düzenliyorlar ancak bunda emlakçının haberi olmuyor. Bu tür oyunlara fazlasıyla maruz kalıyoruz. Vermiş olduğumuz emek, ilanlar, koşturmuş olduğumuz her şey boşa gitmiş oluyor.

Soru: Zorunlu emlak kurslarını nasıl değerlendiriyorsunuz

Atakan: Milli Eğitim Bakanlığı’nın açmış olduğu zorunlu emlak seminer kursları bulunmakta emlak seminer kurslarından sertifikasını almayan kişiler emlakçılık yapamayacak. Sertifikası olmayanların bu işi yapamayacak olması bizim için olumlu bir gelişme ancak devlet emlakçıları koruma adına herhangi bir kanun maddesi bulunmamakta.

Baktığımız zaman piyasayı canlandıran sektörlerden bir tanesi emlak sektörü ancak son zamanlarda faiz oranlarının artmasıyla vatandaşlarımız nakit paralarını elinde tutmayı tercih ediyor. Nakit paralarını elinde tutan vatandaşlar ‘acaba dolar yükselir mi, altın yükselir mi, yükseldiği zaman benim kaybım ne kadar olur, bu parayı eve bağlamaktansa elimde tutarsam biraz kara geçip daha sonra yine yatırımımı yapar geride kalan faizi ile daha farklı yatırımlar veya işler içerisine girebilirim’ düşüncesi ile kimse elinde bulunan mevcut parayı harcamıyor.

Piyasadaki durgunluk esnafın artık çilesi haline gelmeye başladı. Sadece emlak için konuşmuyorum genel anlamda küçük esnaf dediğimiz esnafların tamamı bu nedenden dolayı kan ağlıyor. Sadece Ankara için geçerli bir durum değil İstanbul, Antalya, İzmir yani Türkiye’nin her tarafında piyasadaki durgunluk yayılmış bir virüs gibi.

Soru: Faiz artışları piyasayı nasıl etkiledi ?

Atakan: Vatandaşlarımız öyle bir durumda ki ev almak için 50 bin TL kredi çekiyor 50 bin TL’ye karşılık 140 bin TL civarında bir para ödemek zorunda kalıyor. Bu söylediğim ihtiyaç kredisi konut kredisine geldiğimiz zaman 100 bin TL değerinde çekilen kredi 350 bin TL civarında geri ödemesi oluyor. Bundan dolayı vatandaşlar ev alırken bir defa değil 350 bin defa düşünmek zorunda kalıyor. Kelepir bulmuş olduğu bir daireyi vatandaşımız kaçırmak istemiyor ama gelecek olan faiz oranından da korkuyor.

HİÇ KİMSE ALTIN YUMURTLAYAN TAVUĞU KESMEK İSTEMEZ

Banka yüksek oranda faiz imkanı veriyor bazı uyanık vatandaşlarımız bunu daha sonra yapılandırırım düşüncesi ile hareket ediyor. Bankalar vermiş olduğu parayı yapılandırmıyor. Banka vatandaşlarımıza “ben seninle belli bir oranda anlaştım sen bana yüksek faizden bu rakamı öderken ben sana bunu neden yapılandırayım” diyor.

Göstermelik olarak bir bankada 0.98 faiz oranı ile kredi ancak bu tüm vatandaşlar için geçerli bir durum değil banka diyor ki benim anlaşmalı olduğum, bana borcu olan firmadan ev alacaksan sana bu orandan kredi verebilirim. Bankalar her müşteriye 0,98’den kredi vermiyor kısacası sadece anlaşmış olduğu müteahhitlere veriyor zaten bankalar bunu daha öncede yapıyordu şuanda resmileşmiş oldu.

Soru: Emlakçılar emeklerinin karşılığını alabiliyor mu?

Atakan: Devlet emlak sektöründe Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber çıkarttığı yasa ile kurs açıyor. Devletimizin emlakçıları korumaya yönelik, onların satışlarını teminat altına almaya yönelik, verilen emeklerin boşa gitmemesine yönelik de güvence sağlaması gerekiyor. Bunun içinde yasa gerekiyor.

PİYASAYA EN HIZLI PARAYI EMLAK SEKTÖRÜ SOKUYOR.

Her türlü piyasaya, para sokacak olan yatırımcıyı alıcı ile karşılaştıran bu devletin ihalesi de olabilir, şahısların birbirleri arasında yaptığı alım satımda olabilir ancak her iki tarafı karşılaştıran taraf emlakçılardır yani gayrimenkul danışmanlarıdır. Bizleri koruyan bir yasa olmadıktan sonra veya yapmış olduğumuz satışın bize dönüşü olmadıktan sonra bu işi yapan insanlar bu iş için neden koştursun.

Örnek verecek olursam bir vatandaşımızın evi satılık bize gelip diyor ki ben emlakçıya evimi vermek istemiyorum. Niye vermiyorsun diye sorduğumuzda ben emlakçıya yetki belgesi vermek istemiyorum diyor ya da seninle anlaşırsam diğer emlakçılar benim evimle ilgilenmiyor diyor bize. Bu örnekte olduğu gibi davranan vatandaşlarımıza tavsiyem tek emlakçıya verin o emlakçıda sizin evinize değer versin o ev için çabalasın.

Vatandaşlarımız hem birçok emlakçıya evini vermek istiyor hem de verdiği bu emlakçılardan verim istiyor ancak bu iki durum bir arada olmuyor. Birçok emlakçıda evi bulunan vatandaşımızın evi ile çoğu emlakçı ilgilenmez. En azından devletimiz satılacak olan evin, arsanın, tarlanın, taşınmaz satılacak ne varsa bu konu hakkın da satıcıya, en fazla bir emlakçı ile anlaşmasına izin vermesi yönünde bir şartname çıkarması gerekir.

Soru: Emlakçılar arasında dayanışma var mı?

Atakan: Ofisten içeriye giren kim olursa olsun ihtiyacı olan bende olmayan ev yakın bir emlakçı arkadaşımda varsa mutlaka ona yönlendiririz. Onlarda varsa onlarda bize yönlendirir. Komisyon konusuna gelindiğinde alınan komisyon ne ise iki emlakçı arasında bölüşülür.

Soru: Ev alacaklara ne tavsiye edersiniz ?

Atakan: Ev alacak yatırımcılara söyleyebileceğim tek şey piyasanın kırgın oluşundan istifade edebilirler. Şuanda 300 bin TL civarındaki bir daire şuanda 260 bin TL civarında. Ev alacak yatırımcılar bankadan gelecek olan faiz oranıyla normal zamanda alacakları evin fiyatıyla aslında fazla bir oynama olmuyor. 20 bin TL civarında bir oynama oluyor. Bu durumu alıcı o şekilde düşünmüyor faiz oranları düştüğü zaman 300 bin TL olan ev 370 bin TL para istiyor yani aradaki uçurum daha da fazlalaşıyor.

Soru: Asgari ücretli ev alabilir mi?

Atakan: Banka faiz oranlarına baktığımız zaman şuan en kötü ihtimalle ben aylık standart 3 bin TL taksit ödeyim dedim 3 bin TL taksit fiyatı en düşük kademede olduğu için bunu arttıracağının teminatı verdiğin zaman bankaya 3 bin TL’yi banka kabul ediyor.

Ev alabilmek için ailede en az iki çalışan olması gerekiyor ve bunlara memuriyet gerekiyor ister istemez. Bankalar asgari ücretle veya özel sektörde çalışan bir vatandaşa vatandaşın dilediği kadar krediyi çıkartmıyor.

Asgari ücretle çalışan bir ailenin ev alabilmesi için o evde en az 3 aile bireyinin asgari ücretle çalışması gerekiyor. Çünkü bir maaş ile geçinmeye çalışsınlar ki diğer iki maaş taksitlere yetsin buda neredeyse imkansız.

ASGARİ ÜCRETLE GEÇİNEN TOKİ’DEN EV ALIRSA GEÇİNEMEZ

Asgari ücret şuanda 2 bin TL oldu asgari ücretle çalışan bir vatandaşımızın TOKİ’den aldığı 3+1 eve ödeyeceği minimum para 1 bin TL civarında bu söylediğim fiyatın içerisinde zorunlu deprem sigortası DASK yok diğer masraflar yok onları ayrı tutuyorum şuan sadece taksit oranından bahsediyorum asgari ücretle çalışan vatandaşımız en uzun 20 yıllık bir anlaşma yapıyor asgari ücretle çalışan birinin yapması gereken de budur daha kısa vadede ödemeyi kaldırması imkansız. 20 yıllık anlaşma şu anlama gelir o vatandaşımız için 20 yıl boyunca hiçbir zamdan yararlanamayacak çünkü TOKİ memur maaş zammına endeksli asgari ücretle çalışan bu vatandaşımız zam alamadığı gibi maaşına örnek veriyorum bugün 50 kuruşa aldığı bir çikolatayı ilerleyen senelerde 1 liraya almak zorunda kalacak ve geçim sıkıntısı başlayacak zaman gelecek asgari ücretle çalışan vatandaşımızın cebinde bir çikolata alacak para bile kalmayacak.

MEMUR EV ALMAK İÇİN EMEKLİ OLMAYI BEKLİYOR

Atakan: Memur ev almak için emekli ikramiyesini bekliyor. Bizde onlar emekli olsun diye onların gözlerinin içine bakıyoruz açıkçası. Onlar emekli olduğunda biz daha çok mutlu oluyoruz.