Yoksulluk ülkemizin en önemli ve çözüm bekleyen acil sorunlardan biridir. Gündemin bir diğer konusu da tüm emekçilerin yaşamlarını etkileyen asgari ücret.

Yoksulluk sadece dünyanın azgelişmiş bölgelerinin yaşadığı bir sorun olmaktan çıkmış, gelişmekte olan ülkelerin ve hatta gelişmiş ülkelerin önemli bir sorunu haline gelmiştir.

Yoksulluk, beraberinde çeşitli sosyal sorunları da getirmekte ve birtakım olumsuz sonuçlar da doğurmaktadır. Yoksulluk, genel olarak, sosyal dışlanma, şiddet ve suç gibi sorunlara yol açmaktadır. Yoksulluk ayrıca, aile parçalanmaları, boşanma ve depresyon gibi sorunları da beraberinde getirmektedir.

İyi Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, yoksulluğun sebepleri, toplumumuzda yarattığı sonuçlar ve alınması gereken tedbirler hakkında Meclis araştırma önergesi verdi.

Türkiye’de 16 milyondan fazla kişinin açlık sınırında olduğu, 48 milyondan fazla kişinin de yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi verdiği bilinmektedir diyen İYİ Partili Bahşi önergesinde

“Ekonomik yönünün yanı sıra sosyolojik ve psikolojik boyutları da bulunan yoksulluk gerçeğinin bir bütün olarak incelenmesi, yoksulluğu azaltma ya da yok etme konusunda çalışmalar yapılması, yoksulluğun sebep olduğu olumsuzlukların ortadan kaldırılabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması kaçınılmazdır” diyerek Türkiye’nin kangren haline dönüşmüş sorununa dikkat çekti.

Bu arada İşçi işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 2 Aralık’ta ilk toplantısını gerçekleştirecek

Türkiye’de 10 milyona yakın işçi asgari ücretle çalışıyor

Ülkemizde genel yoksulluk ve işsizlik sorunlarına çözüm amaçlı geliştirilen önlemlerden biri de asgari ücret uygulamasıdır. Asgari ücret, işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını sağlaması gereken bir ücrettir.

Asgari ücret sadece asgari ücretlileri değil, bütün çalışanları ilgilendiriyor. İşsizlik ödeneklerinden, emekli aylıklarına kadar pek çok ödeme asgari ücret düzeyinden etkileniyor. Tespit edilecek Asgari ücret geçim ücreti ve yaşanacak ücret olmalıdır

Ekonomistlere göre enflasyonun üstünde bir asgari ücret artışı tüketimi artırır. İnsanların biraz olsun rahat alışveriş yapmasını sağlayacak oranda yapılacak bir artış ekonominin çarklarının daha iyi dönmesini sağlar. Ayrıca Asgari ücretten alınan verginin kaldırılması da ekonominin canlanmasına yol açar.

Sendikalar da asgari ücret tespit edilirken, asgari ücretin bütün işçi ve memurlar için ortak saptanmasını, asgari ücret tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışının dikkate alınmasını, asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakılması gerektiğini belirtiyorlar.

Çalışanlar 2019 yılı için asgari ücretin en az net 2.800 ile 3.000 TL olmasını bekliyor.

CHP İzmir milletvekili Kani, Beko ile de konuştum. Beko, “Asgari ücret en az 3 bin lira olmalı” dedi.

Bakalım bekleyip göreceğiz.