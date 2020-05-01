Covid-19 salgını nedeniyle binlerce kişi gelirini ve işini kaybetmek zorunda kaldı. Aylık gelirinin tamamı dahi gıda harcamasına yetmeyen asgari ücretliler ve emeklilerimiz kira, ulaşım, haberleşme, elektrik, su gibi temel harcamalarını ancak borçlanarak karşılamak zorunda kalıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı bilindiği gibi bu yılki fitre miktarını 27 lira olarak belirledi.4 kişilik bir ailenin bu tespit edilen rakama göre aylık gıda harcaması 3.240 lirayı buluyor.Açıklanan bu miktara göre, kira faturalar ve diğer harcamalar da eklenince 2.324 lira olan asgari ücretle geçinmeye çalışan 4 kişilik bir aile açlık sınırının altında yaşıyor demektir.

TÜRK-İŞ’in Nisan ayına ait son araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırının 2.374 TL olduğuna dikkat çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, “ Asgari ücretli bir çalışanın cebine ay sonunda kira, faturalar ve diğer harcamalar için 61 TL kalıyor. Asgari ücretliler yoksulluğa terk ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dört kişilik bir aile için 3240 TL olarak belirlediği asgari gıda ihtiyacı miktarı, milyonlarca kişinin gelir yetersizliğini gösterir nitelikte diyerek dar gelirlinin içinde bulunduğu duruma dikkat çekti.

Ulaştırma ve Demir Yolu Çalışanları Hak Sendikası (HAK-SEN) Genel Başkanı Abdullah Peker’de yazılı bir açıklama yaparak; “Birçok emeklimiz ve kamuda taşeron statüsünde çalışan fitre alacak durumdadır.” diyerek emekliler ve taşeron çalışanlar için ek zam verilmesi talebinde bulundu

Türkiye, asgari ücretle çalışanların oranının son derece yüksek olduğu bir ülke. Tüm veriler somut bir gerçeği ortaya koyuyor. Ücretliler ekonomik bir krizin içinde. Hayat pahalılığı aldı başını gitti.Tüm bunlar, ekonomik kriz yüzünden geçimlerini sağlaması neredeyse imkansız hale gelen asgari ücretli ve emekliler yani yoksul vatandaşların fitreye bile muhtaç bir durumda olduklarını gösteriyor

Bu kriz dönemi inşallah biran önce sona erer de iftar ve sahur sofrasını bile borçla kuracak hale vatandaşlar biraz rahata kavuşur.