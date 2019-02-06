1 Ocak 2019’da net 2020 lira olan asgari ücretimizi Avrupa ülkeleri ile mukayese etmeden önce gelin bugünkü kurdan Euro’ya çevirelim.

1 Euro 5 lira 95 lira olduğuna göre 2 bin 20 liramız 340 Euro ediyor.

Bu durumda sadece ve sadece Bulgaristan’ı geçebiliyoruz.

1 Ocak 2019’dan itibaren, Avrupa Birliği’nin (AB) 28 Üye Devlet’inden 22’sinin ulusal asgari ücreti vardır: sadece Danimarka, İtalya, Kıbrıs, Avusturya, Finlandiya ve İsveç’te yoktur. Ulusal asgari ücrete sahip olan 22 AB Üye Devleti, avro seviyesine göre üç ana gruba ayrılabilir.

Aylık asgari ücretler genellikle doğuda 600 € altında ve AB’nin kuzey batısında 1 400 € üzerinde

Ocak 2019’da Bulgaristan, AB genelinde en düşük brüt * asgari ücrete (286 €) sahipti. Hepsi de AB’nin doğusunda bulunan Dokuz Üye Devlet, aylık 400 € ile yaklaşık 600 € arasında asgari ücretle takip ediyor: Letonya (430 €), Romanya (446 €), Macaristan (464 €), Hırvatistan (506 €) , Çekya (519 €), Slovakya (520 €), Polonya (523 €), Estonya ( 540 € ) ve Litvanya (555 €).

AB’nin güneyinde bulunan diğer beş Üye Devlette, asgari ücret 650 € ile aylık 1000 € arasında değişmiştir: Yunanistan (684 €), Portekiz (700 €), Malta (762 €), Slovenya (€) 887 ve İspanya (€ 1050).

Geri kalan yedi Üye Devlette, tümü AB’nin batısı ve kuzeyinde yer almaktadır, asgari ücretler ayda 1 450 Euro’nun üzerindeydi: İngiltere (1 453 €), Fransa (1 521 €), Almanya (1 557 €) , Belçika (1 594 Avro), Hollanda (1 616 Avro), İrlanda (1 656 Avro) ve Lüksemburg (2 071 Avro).

Karşılaştırma için, ABD’deki federal asgari ücret, Ocak 2019’da aylık 1 098 Avro’dur.

Fiyat seviyesi farkları ortadan kalktıktan sonra asgari ücretteki küçük boşluklar

İlgili 22 Üye Devlet arasında, AB’deki en yüksek asgari ücret, en düşük en az 7 kat daha yüksekti.

Bununla birlikte, AB Üye Devletleri’ndeki asgari ücretlerdeki eşitsizlikler, fiyat seviyesi farklılıkları ortadan kalktıktan sonra oldukça küçüktür: düşük fiyat seviyeli Üye Devletlerde minimum ücret, satın alma gücü standardı (PPS) olarak ifade edildiğinde nispeten yüksek ve Üye Devletlerde nispeten düşüktür. Daha yüksek fiyat seviyelerine sahip. Fiyat farklarını ortadan kaldırarak, asgari ücretler

Bulgaristan’da aylık 557 PPS’den Lüksemburg’da 1.646 PPS’ye, yani en düşük asgari ücretin en düşükten 3 kat daha yüksek olduğu anlamına geliyordu.

Eğer bu asgari ücretle yurt dışında yaşamayı hayal ediyorsanız hemen söyleyeyim ki ham bir hayal olur.

Değil 1 ay AB ülkelerinde 5-6 gün yaşamaya ancak yeter bizim asgari ücret.