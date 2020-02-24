Emekliler AK Parti ve muhalefet milletvekillerine, “Meclis’te emeklileri her promosyon döneminde “dilenci” olmaktan çıkararak yasal hak haline getirsin” diye çağrı yaptılar.

Sadece seçim dönemlerinde hatırlanan emekliler dini bayramlarda verilen 1000 liranın da değer kaybettiğini belirterek bu rakamın da asgari ücret seviyesinde sabitlenmesi gerektiğini vurguluyorlar

Türkiye Bankalar Birliği ile SGK’nın Şubat ayının sonunda sona erecek olan emeklilere yapılan promosyon ödemeleri konusunda hala görüşmemiş olması emeklilerin isyanına neden oldu.

Emekliler SGK’nın promosyon görüşmelerine hala başlamamasına tepki göstererek “promosyon sadaka değil bizlere verilmiş bir haktır. Promosyon olarak ödenecek miktar asgari ücrete sabitlenerek pazarlık konusu olmaktan çıkarılsın” diyorlar.

Emekliler, “13 milyon emekli maaşları ile geçinemiyor. Bu açık açık ve net ortada. Bu yüzden insanca yaşam sürmeye elverişli gelirlerimizin olmadığını görüyoruz. 13 milyon emeklinin kredi çekmeden, kredi kartlarına yüklenmeden, o bankadan alıp bu bankaya yatırıp nasıl ay sonunu getiririz diye düşünmeden geçmeyen bir günümüz dahi olmadı” diyorlar.

Sadece seçim dönemlerinde hatırlanan emekliler dini bayramlarda verilen 1000 liranın da değer kaybettiğini belirterek bu rakamın da asgari ücret seviyesinde sabitlenmesi gerektiğini vurguluyorlar

“Vergiler ve zamlar belimizi büktü” diyen emekliler şunları söylüyorlar:

“Elektrik düğmesine basıyoruz vergi, musluğu açıyoruz vergi, çay demliyoruz vergi, yemek pişiriyoruz vergi, fatura ödüyoruz vergi. Yani ne yana dönsek vergi ile karşılaşıyoruz. Ama nedense maaşlarımız yerinde sayıyor. Yoksulluk rakamları asgari ücreti de solladı. Yeter artık canımıza tak dedi”

Promosyonların her dönem yürürlükte olan asgari ücret baz alınarak artması için Meclis’te görev yapan milletvekillerine çağrı yapan emekliler şimdi kendilerine yardım edecek partileri bekliyorlar.

7 emekli derneğinden oluşan Türkiye Emekliler Platformu da, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Bankalar Birliği arasında bu ay yapılacak banka promosyonu görüşmelerinin tarafı olmak istiyor.

Türkiye Emekliler Platformu Dönem Sözcüsü ve Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada kamu çalışanlarına ödenen banka promosyonlarının emeklilere de emsal teşkil etmesi gerektiğini söyledi.

Bankalardan çalışan ile emekli arasında ayrım yapmamasını isteyen Çalışkan, “Banka promosyonları emeklilere çalışanlarla aynı oranda olmalı ve yıllık olarak ödenmeli. Yeni promosyon rakamının emeklilerimize nefes niteliğinde olmasını istiyoruz. Elektrik, doğal gaz ve su faturaları ile ulaşım ve diğer harcamalardaki artışlar emeklilerimizi zorluyor. Emeklilerimizin beklentisi günün koşullarına uygun, dişe dokunur bir rakamın belirlenmesidir” dedi.

SGK ile bankalar arasında 2017’de imzalanan protokolle emekliler ilk defa toplu olarak banka promosyonu almıştı. Üç yıl süreli promosyon miktarı, bin lira aylık alanlara 300, bin ile 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak belirlenmişti.