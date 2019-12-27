Asgari ücret, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yüzde 15.03 artışla brüt 2 bin 943, net 2 bin 324 TL olarak açıklandı.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret tutarı 2020 yılı için yüzde 15.03 artışla 2 bin 324 TL oldu. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, kararı kabul etmediklerini belirterek toplantıyı terk etti, kararı imzalamadı.

Böylelikle asgari ücret patronlar ve devletin ki kendisi de aynı zamanda bir işveren olmaktadır imzası ile belirlenmiş oldu.

Asgari ücretin ardından asgari geçim indirimi (AGİ) de belli oldu ve AGİ, bekarlar için 220.68 TL, evli ve eşi çalışmayanlar için ise 264.82 TL olarak belirlendi.

Oysa Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan 2019 fiyatlarına göre Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi tarafından yapılan araştırmada çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 3.088,65 TL olarak hesaplanmıştır. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 6.370,32 Lira olarak belirlenmiştir. Çalışan tek kişinin açlık sınırı da 2.390,73 Lira olarak hesaplanmıştır. Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise 2019 yılı Ocak ayında 2.409,60 Lira olarak tahmin edilmiştir.

TÜİK temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu’yla paylaşmıştı.

TÜİK’in bu hesabına göre: Bir işçinin aylık gıda harcaması, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL, orta statüde işlerde 2 bin 86 TL, hafif statüde işlerde ise bin 940 TL olarak ifade edilmişti.

Dikkat ediniz bu rakamlar benim değil, afaki de değil devletimizin resmi istatistik kurumunun ölçtüğü, biçtiği, tarttığı rakamlar!

Yanlış okumadınız açlık sınırı 2,390 TL 73 Kuruş olarak belirlenmiş ve asgari ücret 2 bin 324 Türk Lirası ile açlık sınırının bile altında tespit edildi!

TÜİK tarafından yapılan bu araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Ocak 2019 verilerine göre günlük 50,2 TL olduğu belirlenmiştir. Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 1.506,03 TL olmuştur.

Bu asgari ücret rakamının altına imza atanlar hiç mi sıkılmadı, hiç mi vicdan azabı çekmedi, imza atarken elleri hiç mi titremedi?

Üstelik sorun sadece asgari ücrette değil bu gün ülkemizde çalışanları çok büyük bir kısmı da asgari ücretin çok az üstünde bir ücret karşılığında çalışmaktalar.

Daha da kötüsü ülkemizde sadece niteliksiz işlerde çalışan, eğitimsiz kişilere değil nitelikli ve hatta yüksek eğitim görmüş mühendislere dahi asgari ücret üzerinden maaş ödenmektedir.

Bir ülkede üretimin ana unsuru insandır insanlar çalışır insanlar için üretir, eğer siz insanı açlık, yoksulluk sınırında çalışmaya mahkum ederseniz o ülkede çalışma barışını, huzuru ve refahı sürdüremezsiniz.

Ülkede gelir dağılımında adaleti sağlayamaz, zengin ile yoksul arasındaki uçurumu büyütürseniz ne çalışma barışını ve ne de iç barışı sağlayamazsınız.

İnsanlar, alın teri dökerek çalışan insanlar, emekçiler bu ülkede yaşamak ve üretmek istemez, fırsatını bulan kaçar gider başka ülkelerde yaşar, başka ülkelerde çalışır ve başka ülkelerde katma değer yaratır sonra sizde eliniz böğrünüzde seyreder kalırsınız.

Bu ülkenin geleceği rant peşinde koşan Arap yatırımcılarda değil alın teri, göz nuru dökerek bileğinin hakkı ile çalışan, üreten Türk insanındadır gelin bu insanları açlık sınırının altında çalışmaya ve yaşamaya mahkum etmeyin sonra bunun bedelini sandıkta çok ağır ödersiniz demedi demeyin…