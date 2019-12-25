Victor Hugo ünlü yapıtında (Sefiller) yoksullar için gecelerin erken ağarmasını isterler, onlar için aydınlık kış güneşi gibidir der.



Vatandaşlık bir toplumun nimetlerinden yararlanmak, külfetine katlanmaktır. Nimetleri adil ve eşit olarak bölüşülürse toplum sağlıklı, huzurlu ve mutlu olur. Geçim derdine düşmeden gelecek için üretmeye devam eder. Vatandaşlıktan kaynaklı, yeterince gelir elde edemeyenlere vatandaşlık geliri bir hak olarak verilebilmelidir.



Vatandaşlık geliri, şu yaşadığımız ekonomik değerler sistemini önemli bir ölçüde sorgulamakta; emeğe verilen değerin yanı sıra, insana ve insan haklarına verilen değeri ön plana çıkarmaktadır.



Çalışma Bakanlığının verilerine göre toplam çalışanların yüzde 40’ı yani 5 milyon 505 bini asgari ücretle çalışıyor. Diğer bir açıklama sendikalardan geliyor; 1 milyon 800 bin çalışan asgari ücretten düşük ücret alıyorlar. İşçilerin yüzde 50’sinin asgari ücret ve altında ücret aldığı sonucunu ortaya koymakta.



Toplam nüfusun 16 milyondan fazlasının açlık sınırının altında yaşadığı, 48 milyondan fazla kişinin ise yoksulluk sınırının altında, belirli bir gelirden yoksun olarak hayatını sürdürüyor olduğudur.



Toplanan vergiler ile yapılan harcamalar, ülkedeki gelir dağılımındaki eşitsizlik ve sermaye sağlanan kolaylıklar kadar, bu ülkenin işçilerinin ve yoksullarının da yararlanacağı, günlük hayatın sürdürülmesinde, insanca yaşamlarını sağlayabilecek bir gelire kavuşturulmalarının zorunluluğu bulunmaktır. Hak temelli oluşturulacak modellerin yoksulların insanca yaşamasına yarayacak bir hayata tutunma aracı olacağı tartışılmazdır.



Anayasamızın ikinci maddesinde yazan toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde sosyal bir hukuk devleti, görevini yerine getirmelidir. Yoksulların ve işsizlerin günlük yaşamını sağlayacağı bir gelirin karşılıksız, kredi olarak verilmesi sağlanmalıdır. Bu bir hak olarak yasalara geçmeli, bir menfaat ilişkisi olarak çeşitli siyasi iktidarlarca kendi çıkarlarına yönelik kullanılacak durumdan çıkarılmalı ve hak temelli bir model oluşturulmalıdır.



Çok değişik kurumlarca ( T.C Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Valilikler, Belediyeler vb. gibi) sağlanan yardımların tek bir çatı altında toplanarak yoksulluğu ortadan kaldıracak politika ve yardım kurumları oluşturulmalıdır.



Gelir tespiti yapılarak yoksulluk altında kalan kesimlere (bu sınırdan çıkacakları bir durum sağlanana kadar- yoksulluk verileri çeşitli kurumlarca paylaşılmaktadır.) kazançlardan elde edilen, geri ödemesiz vergi geliri, yaşam hakkı olacak şekilde tekrar yoksullara verilmelidir.

Düşük gelirlilerden yaşamının sürdürülmesine engel olacak bir vergi alınmamalıdır.



Temel tüketim harcamaları üzerinden alınan vergiler kaldırılmalı, asgari ücret ve vatandaşlık geliri vergiyle azaltılmamalı.



Asgari geçim sınırında olan (asgari ücretten) alınan vergiler kaldırılmalı( ya da toplanan ilk vergi diliminin, vergi içerisindeki etkisi azaltılmalıdır) yoksulluk sınırının %5 ‘nin üzerine çıkana kadar bu kesimlerden vergi alınmamalıdır.

Bir toplumda refahın sağlanması, bütün toplumu oluşturan kesimlerin yaşam hakkına sahip olmasından geçtiği bilinmektedir. Uygulanan sosyal politikaların Anayasamız ve diğer düzenleyici fonksiyonlar içermesi açısından, gelir adaletsizliğinden ve eşitsizliğinden vazgeçilmelidir.



Asgari ücret tartışmaları kamuoyunun gündeminde, geçim sıkıntısından kurtulmanın bir aracı olacak mı, yoksa ülkedeki üretim maliyetinin temel unsuru olarak değerlendirilip ülke geleceğine mi bağlanacaktır?



Yoksa vatandaşlıktan kaynaklanan haklara, Jest yapmaya devam mı edilecektir.