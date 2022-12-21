Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında uzlaşma çıkmadı

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ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu’nun 3’üncü toplantısında uzlaşma sağlanamadı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Türk-İş’in resmi teklifi 9 bin liradır. Verirlerse masaya oturup imzalarız, vermezlerse o mesele içinde olmayız” dedi.





Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için 3’üncü kez toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda saat 14.00’te başlayan toplantıya, Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl, işçi kesimini temsilen Türk-İş Genel Sekreteri Pervul Kavlak ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç katıldı.



‘BİR AN ÖNCE BİTSİN İŞİMİZE BAKALIM’



Türk-İş Genel Sekreteri Pervul Kavlak, bakanlığa girişte asgari ücretin netleşip netleşmediğiyle ilgili soruya, “Bugün netleşecek. Hem işveren hem de bakanlığın elini görelim. Elini görürsek biz de dağarcığımızda ne varsa dökeceğiz” dedi. Kavlak, asgari ücretin bugün açıklanma ihtimali ile ilgili soru üzerine, “Basın mensubu arkadaşlardan bana sürekli mesaj geliyor. Külliye’de bir hazırlık olduğunu söylüyorlar. İnşallah öyledir. Bir an önce bitsin de biz de işimize gücümüze bakalım. İnsanlar umutla bekliyor. İnşallah onların umutlarını boşa çıkartmayacak bir rakam üzerinde uzlaşır, üçlü mutabakat şeklinde imzalarız. Amacımız, arzumuz, umudumuz bu şekilde” dedi.



TÜRK-İŞ: TEKLİFİMİZ 9 BİN LİRA



Ancak bakanlıkta yaklaşık 3 saat süren toplantıda uzlaşma sağlanamadı. Toplantının bitmesine yaklaşık 20 dakika kala bakanlığa gelen Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, toplantı sonrasında açıklama yaptı. Atalay, Türk-İş olarak resmi tekliflerinin 9 bin lira olduğunu açıklayarak, “Açlık sınırı, yoksulluk sınırı ile ilgili arkadaşlarımız araştırma yapıyorlar. Ayın 1’inde ‘Türk-İş’in açlık sınırı 7 bin 785, yoksulluk sınırı 10 bin lira’ diye bir ifade kullandık. 20 gündür ‘Türk-İş’in teklifi 7 bin 785 lira’ deniyor. Türk-İş’in böyle bir teklifi olmadı. Şimdi teklifi Bakan Bey’e söyledim, komisyona da söyledim. Türk-İş’in resmi teklifi 9 bin liradır. Verirlerse masaya oturup imzalarız, vermezlerse o mesele içinde olmayız” diye konuştu.