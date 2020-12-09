Asgari ücret en az ücret mi, yoksulluk ücreti mi?

Sosyal politikaların uygulayıcısı olan devletin yeterli olanakları sağlayamaması gelir eksikliği yaşayan toplumsal kesimlerin yoksullaşmasına neden olmaktadır. Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan toplumsal kesimler ihtiyaçlık yoksunluğu içerisinde çaresizleşmekte ve hayatını sürdüremez hale gelmektedir.



Yoksulluk, insanların yaşaması için gerekli olan mal ve hizmetlere sahip olamaması olarak ifade edilebilir. Yoksulluk insanların temel özgürlükleri olarak ifade edilen yiyecek, barınma, eğitim, sağlık gibi hayati ihtiyaçların karşılanmasındaki yoksunluk bilinmektedir. Bu tanıma göre yoksul insanlar hastalıklara, ekonomik bozulmalara ve doğal felaketlere karşı savunmasızdırlar.

İnsanların çaresizliği ekonomik kriz dönemlerinde toplumun değişik kesimleri tarafından daha görünür hale gelmektedir. Yaşadığımız dönemde bütün ülkelerde görülen yaygın ve pandemi şeklinde oluşan hastalığın düşük gelirli kesimleri daha fazla etkilemesi yoksulluğun daha görünür hale gelmesine neden olmaktadır.



Çalışanların, ücretlerinin düşüşünün bir sınırı vardır. Bu alt sınırın belirlenmesi ekonomik etmenlerden çok sosyal bir etmendir. Bu alt sınır ücretin çalışanın ve ailesinin yoksulluğa düşmeden yaşamasına yetecek bir düzeydeki ücreti içerecek olmasıdır.

En az ücret aynı zamanda yasal bir ücrettir. Bu ülkemiz iş kanununa göre asgari ücrettir. İş sözleşmesi ile çalışan ve bu kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari sınırları en geç iki yılda bir belirlenmektedir.

Asgari ücret kanunda tanımlandığı gibi bir komisyon tarafından belirlenmektedir. Devlet, işçi ve işverenden oluşan komisyonun, çalışanların ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için bu ücretin sınırlarının belirlenmesidir.



Kamuoyunun gündemine gelen asgari ücret, işçi sendikalarının bir araya gelerek yeni yılda belirlenecek ücretin en az ücret olarak bu gün ve gelecek yaşam şartlarının dikkate alınması, işçinin ve ailesinin geçim sınırların dikkate alınarak belirlenmesini istemektedirler.

DİSK ‘in araştırmasına göre asgari ücretle çalışan işçi sayısı, asgari ücret ve altında bir ücretle yaşamını sürdürmek zorunda olan işçilerin sayısının 7,5 milyon civarında olduğu ifade edilmektedir. Bunun da bütün ücretli çalışanların yüzde 38,3’ü anlamına geldiği hesaplanmaktadır. Asgari ücretin giderek ortalama ücret haline geldiği ve çalışanların belirli bir fiziksel büyüklüğünü kapsadığı ifade edilmektedir.



TÜRK-İŞ Araştırmasına göre 2020 Kasım ayında, Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.516,67 TL, Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 8.197,62 TL, olarak açıklamıştır.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayınladığı gelir araştırmasına göre, son 1 yıl içinde Türkiye’deki yoksul sayısı 550 bin bin kişi artmış. Yoksul sayısı 11 milyon 641’e ulaşırken, yoksulluk oranı ise yüzde 13,9’dan yüzde 14,4’e çıkmış bulunmaktadır.

Bu verilerin toplumda nasıl bir sosyal yara olarak büyüyerek artığı gözükmektedir. Bu yoksunluğa karşı, asgari ücretin genel bir ücret halini aldığı durumda sosyal politika aracı haline gelmiştir. Vatandaşlık geliri artık kaçınılmaz olarak sosyal devletin çözmesi gereken bir sosyal politika ihtiyacı halene gelmektedir.

Vatandaşlık geliri, ise bir toplumda yaşayan bütün insanlara, çalışma hayatındaki konumlarından bağımsız olarak, sadece toplumun bir ferdi oldukları için koşulsuz olarak sağlanan düzenli bir nakit geliri ifade etmektedir.

Emeğe verilen değerin en az ücret olmaktan çıkararak, sosyal devletin insana ve insan haklarına verilen değeri ön plana çıkarması gerekli bir hal almaktadır. Sosyal bir devlette Vatandaşlık geliri, bir ülkenin vatandaşı olmaktan dolayı asgari bir gelire sahip olmayı hak olarak sunmaktadır.