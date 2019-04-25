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25 Nisan 2019
Ana Sayfa Teknoloji Haberleri ASELSAN'ın 'Tekno Macare Platformu' tanıtıldı
Aselsan tarafından Türkiye'deki 6-12 yaş grubundaki çocukların teknolojide üretken olmasını hedefleyen'Tekno Macera Platformu’nun tanıtımı miniklerin yoğun ilgisiyle yapıldı.
Aselsan tarafından Türkiye'deki 6-12 yaş grubundaki çocukların teknolojide üretken olmasını hedefleyen 'Tekno Macera Platformu’nun tanıtımı miniklerin yoğun ilgisiyle yapıldı.
Teknoloji Haberleri

ASELSAN’ın ‘Tekno Macare Platformu’ tanıtıldı

Editör Editör

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Aselsan tarafından Türkiye’deki 6-12 yaş grubundaki çocukların teknolojide üretken olmasını hedefleyen ‘Tekno Macera Platformu’nun tanıtımı miniklerin yoğun ilgisiyle yapıldı.

Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde kurulan ASELSAN Tekno Macare Platformu’nun tanıtım toplantısı Ankara’daki bir otelde gerçekleştirildi. Programa, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker ile ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün katıldı. Çocukların bilim, teknoloji, uzay ve mühendislik dünyalarını daha yakından tanımasını amaçlayan proje kapsamında öğretici makaleler, eğitim amaçlı oluşturulan animasyonlar, oyunlar, bilgilendirici haber yazıları ve küçük yarışmalar miniklerin ilgisine sunulacak.

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, yaptığı konuşmada gelişmiş ülkelerin doğru insan kaynağı için kabiliyetleri bularak iyi eğittiğini belirterek, “Türkiye’nin de içinde bulunduğumuz teknoloji çağında tüketen değil üreten ülke olması gerekiyor. Genç nüfusumuz var ve fen bilimlerine meraklı, bu bizim en önemli avantajımız bunun fırsata çevrilmesi gerekli” dedi.

Konuşmaların ardından ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün tarafından Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker’e plaket takdim edildi.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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