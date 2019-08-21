  • Haberler
type here...
Ana Sayfa Öne Çıkan Aselsan'dan tarihi sipariş rekoru
Öne Çıkan

Aselsan’dan tarihi sipariş rekoru

Editör
Editör

-

172
0

ASELSAN’ın bakiye sipariş tutarı 10,2 milyar doları aşarak tarihi zirve seviyesine ulaştı.

Aselsan’dan yapılan yazılı açıklamaya göre; 2018 yılını 9,1 milyar dolar bakiye siparişle kapatan Aselsan, 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde yaptığı teslimatların yanı sıra, 1,8 milyar dolarlık yeni sözleşme imzaladı. Bu sözleşmeler arasında 841 milyon Euro tutarında Altay Milli Tank Seri Üretim Projesi, 241 milyon dolarlık Pakistan Atak Helikopteri Projesi ve 113 milyon dolarlık Modüler Geçici Üs Bölgesi Projesi gibi büyük projeler öne çıktı. 2019 yılının başında Uluslararası Pazarlama Birimini yeniden yapılandıran Aselsan, başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere Asya ve Afrika ülkelerindeki etkinliğini arttırdı. Bu kapsamda son olarak Gambiya’ya gerçekleştirilen ihracat ile kuruluşundan bu yana ihracat yaptığı ülke sayısını 64’e yükseltti. Aselsan’ın bakiye sipariş tutarı ise, 10,2 milyar doları aşarak tarihi zirve seviyesine ulaştı. 

TEMMUZ AYINDA YÜKSEK TAHSİLAT

Haziran 2019 sonu itibarıyla satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 oranında arttırarak 9 milyar liraya ulaştıran Aselsan’ın net kârındaki büyüme, aynı dönemde satışlardaki artışı da geçerek yüzde 42 olarak gerçekleşti. Aselsan’ın finansal tablolarındaki olumlu ivme Temmuz ayı tahsilat rakamlarına da yansıdı. Tahsilat tutarı, 2019 yılı ilk 6 aylık ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşerek 690 milyon lirayı (122 milyon dolar) aştı. Dünyanın en büyük savunma sanayii şirketlerinin sıralandığı Defense News Top 100 listesinde 52’inci sırada yer alan Aselsan, savunma alanındaki liderliğini güçlendirerek 2019 yılını TL bazında yüzde 40- yüzde 50 oranında büyüme ile kapatmayı hedefliyor.

- Reklam -
Önceki İçerikKıkırdak hasarı olan hastalara nakil umudu
Sonraki İçerikSıkı para politikasının sonu mu?
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

Güncel Haberler

YazarlarOrhan Uğuroğlu -

İmamoğlu şımarma hayal kurma

31 Mart yerel seçim öncesi tüm İstanbulluları kucaklamak için sokaklara çıktığında, 23 Haziran’da cumhurbaşkanı ve AKP genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a onun atadığı Binali Yıldırım’a 806 bin 415 tarihi fark attığında, “Bu adam Erdoğan’a rakip olur” demiştim.
Devamını Oku
YazarlarAhmet Özal -

İdlib, Dolar ve Ekonomi

Son günlerdeki gelişmeler baş döndürücü şekilde devam ediyor.
Devamını Oku
YazarlarMurat Özbülbül -

Sıkı para politikasının sonu mu?

İktidar tarafından açıklanan son kararlar bende iktidarın sıkı para politikaları uygulamasından vazgeçtiği ya da vazgeçmek zorunda kaldığı izlenimini doğuruyor.
Devamını Oku
Öne ÇıkanEditör -

Aselsan’dan tarihi sipariş rekoru

ASELSAN'ın bakiye sipariş tutarı 10,2 milyar doları aşarak tarihi zirve seviyesine ulaştı.
Devamını Oku
Sağlık HaberleriEditör -

Kıkırdak hasarı olan hastalara nakil umudu

Karaciğer ve böbrek nakillerinde olduğu gibi organlarını bağışlayan donörün kıkırdağı, ihtiyacı olan hastalara nakledilebiliyor.
Devamını Oku
Sağlık HaberleriEditör -

Anne adayları hazır gıdalardan uzak durmalı

Memorial Kayseri Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’nden Doç. Dr. Semih Zeki Uludağ, tüp bebek sürecindeki anne adaylarına beslenme konusunda uyarılarda bulundu.
Devamını Oku

Bu Haberler Kaçmaz

Bunları da beğenebilirsinBenzer Haberler
Tavsiye Ederiz

Öne Çıkan

Hükümet ve Memurlar Zam Konusunda Anlaşamadı

Ankara'da memurlar, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle önce iş bıraktı daha sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde cüzdan atma eylemi yaptı.
Mehmet Akgün -
Devamını Oku
Öne Çıkan

YPG’li teröristlerin sınır hattındaki hareketliği görüntülendi

Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristlerin sınır hattındaki hareketliği görüntülendi.
Editör -
Devamını Oku
Öne Çıkan

Yabancılara konut satışları yedi ayda yüzde 64.5 arttı

Türkiye’de yılın ilk yedi ayında yabancılara yapılan konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64.5 artışla 14 bin 674 düzeyinden 24 bin 144 adete yükseldi.
Editör -
Devamını Oku
Öne Çıkan

PKK’ya karşı Kıran operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı Hakkâri, Şırnak ve Van'da teröristleri etkisiz hale getirmek, bölgede bulunan yayla ve meralar ile göçerlerin kontrolünü..
Editör -
Devamını Oku

Instagram bizi takip @sonsozgazete

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR