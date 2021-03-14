Ana Sayfa Güncel Haberler Aşçı, sahte içkiden öldü //Ek Fotoğraflar
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ABD’den Yunanistan’a yeni silah hibesi
Amerika Birleşik Devletleri, (ABD) Yunanistan’da Türkiye sınırına 20 kilometre mesafedeki Dedeağaç’a askeri yığınağını artırmaya devam ediyor. Yunan medyası, Washington yönetiminin Atina ordusunu güçlendirmek için yeni hibe silah yardımında bulunacağını duyurdu.
1915 Çanakkale Köprüsü’nde ana kabloların montajı devam ediyor
Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE (DHA)- 1915 ÇANAKKALE Köprüsü'nde kedi yolunun tamamlanmasının ardından başlanan ana kabloların montaj çalışmaları devam ediyor. Bir kıtadan diğer kıtaya, köprünün...
Belediye başkanının cinayet sanığına iyi hal indirimi ile 18 yıl...
Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Doğanhisar Belediye Başkanı MHP'li İhsan Öztoklu'yu (42) yırtılan afiş nedeniyle çıkan tartışmada bıçaklayarak, öldürmekle suçlanan tutuklu sanık Abdurrahman Koç (26), 'kişiyi yerine...
Bakan Soylu’nun annesi hayatını kaybetti
ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanımız Sayın...