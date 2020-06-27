Ankara İline Bağlı Ayaş İlçesi sınırları içerisinde yer alan Asartepe Barajı Canıllı Göleti’nde Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından stok tespiti çalışmalarını gören Amatör Sportif Olta Balıkçıları çok üzgün olduklarını ifade etti.

Ankara’nın en güzel, en değerli noktalarından bir tanesi olan Asartepe Barajı’nda stok tespit çalışmaları yapıldığını ifade eden SİNABDER Basın Sözcüsü Özden Aydın Şimşek SİNABDER Başkanı Niyazi GERİKALAN’ın “Ne zaman bir göl ya da barajda stok çalışması yapılsa arkasından göllerimiz kiraya verilmektedir.” sözünü hatırlatarak Asartepe Barajı’nın ticari balıkçılık faaliyetlerine açılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Asartepe’nin kiraya verilmesi sucul yaşamı bitirecektir

Asartepe Barajı Ankaraya en yakın yer ve biz amatör olta balıkçılarının aileleri ile birlikte gelip piknik yaptığı çocukları ile olta attığı çok kıymetli bir yerimiz. SİNABDER olarak her yıl Turna balığı yakalama yarışma ve Şenliğimizi burada yapmaktayız. Şenliğimize Türkiye’nin dört bir tarafından beş bin civarında amatör sportif olta balıkçıları aileleri ve çocukları ile gelip kamp yapıp olta atmaktadır. Bizler dernek olarak buraya sadece olta atmak için gelmiyoruz SİNABDER’li amatör olta balıkçılarımızla birlikte baraj çevresinde ilkbahar ve sonbaharda çevre temizliği yapıyoruz. Yasak avcılık yapan ağ atanlarla mücadele edip yetkililere bildiriyoruz. Kış aylarında ise Asartepe Barajı çevresindeki dağlarda tepelerde yaşayan doğadaki yabani hayvanlara sudaki sucul canlılara yiyecekler bırakarak sürekli yemleme yapıyoruz. Barajın kiraya verilmesi olta balıkçılarının buraya girememesi, göletteki sucul hayatın bitmesi demektir bu sebepten Asartepe Barajının ticari balıkçılık faaliyetine açılmasını kesinlikle istemiyoruz. Asof Federasyonumuz, SİNABDER, Türkiyedeki tüm balıkçı dernekleri ve amatör sportif olta balıkçıları ile birlikte mücadele başlatıyoruz.

Kadın balıkçılar sahip çıkmak için sonuna kadar direnecek

SİNABDER Basın Sözcüsü Özden Aydın Şimşek Asartepe Barajı biz kadın balıkçılar için çok önemli barajlarımızdan birisi dir. Sürekli gidip olta attığımız güven içerisinde balık tutabildigimiz hobimizi icra edebildiğimiz tek yer. Sportif olta balıkçısı olarak bizler tuttuğumuz balıkları suya iade ediyoruz. Bizler bu kadar hassas davranırken yetkililerin böyle bir şeye kalkışmasına inanamıyoruz. Kadın balıkçılar olarak göletimize sahip çıkıp sonuna kadar direneceğiz. Amatör balıkçıların olduğu yerde yasak avcılık yapılamaz, ağ atılamaz. Olta balıkçısı hem sucul hayatı, hem doğayı, hem de çevreyi korur. Bizim amatör ruhumuza ve hobimize yasak konulmaması için bu mücadeleye kadın balıkçılar olarak bizde destek verip katılacağız.

Yetkililerin Asartepe Barajının ticari faaliyetlere açılması hususunda bir kararı ve çalışması var ise geç olmadan barajımız katledilmeden bu karardan dönülüp durdurulmasını rica ediyoruz.