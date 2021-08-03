Asansörün halatı koptu; 2’nci kattan düşen iki kardeş ağır yaralandı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı ilçesinde 3 katlı binada bulunan asansörün halatı ikinci katta koptu. Düşen asansörde bulunan Hüseyin ve Yılmaz Karagöz kardeşler ağır yaralandı.

Olay saat 11.30 sıralarında, İstasyon Caddesi üzerindeki 3 katlı binada meydana geldi. Hüseyin ve Yılmaz Karagöz kardeşler asansörle 3’üncü kattan aşağı inerken, 2’nci katta halatı kopan asansör zemine çakıldı. Olayı fark eden yakınları sağlık ekipleri ve itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekibince asansörden çıkarılan ağır yaralı Hüseyin ve Yılmaz Karagöz kardeşler, Sandıklı Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

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