MamakBelediyesi, asansörlerde sosyal mesafeyi sağlamak için yeni bir uygulama başlattı. İlçede bulunan apartman ve sitelerin asansörlerine duruş şekillerini de gösteren uyarı etiketleri yapıştırıldı.

Asansör girişlerine tek kullanımlık eldiven de koyan belediye ekipleri Covid-19 konusunda bilgilendirici görsellerle çalışmayı destekledi.

Asansörlerde Virüs Riskini Azaltmak Mümkün

Çalışmaya göre, vatandaşların asansörü çağırmak ve gideceği katın butonuna basmak için kapıdaki tek kullanımlık eldiveni takması isteniyor. Vatandaşlar, uyarıcı çıkartmaların yönlendirdiği şekilde asansöre binerek teması ve virüs bulaşma riskini de en aza indiriyor. Sosyal mesafe konusunda bilinci artırmak için yaptıkları çalışmalarına bir yenisini eklediklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Her şeyin başı sağlık. Sosyal mesafe kuralına uyalım salgına engel olalım” dedi. Site yöneticileri ve vatandaşlar da uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Mamak Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

Merdiveni tercih edelim

Mümkün mertebe vatandaşlardan asansör yerine merdiven kullanmalarını da isteyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse,“Asansörlerde temas çok fazla oluyor. Merdiven kullanımı ile bu riski minimize etmek mümkün. Ancak yüksek katlı binalarda merdiven kullanmak pek mümkün olmuyor. Bizler de belediye olarak ilçemizde bulunan apartman ve binaların asansörlerine kalabalık binilmemesi adına ve sosyal mesafe konusunda farkındalık oluşturmak için uyarı etiketleri yapıştırıyoruz” diye konuştu.