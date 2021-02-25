Asansörde mahsur kalan kargocuyu itfaiye kurtardı

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA) SULTANGAZİ’de bir binada bulunan asansörde mahsur kalan Özcan Şahin adlı kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Yunus Emre Mahallesi 1408 sokakta bulunan bir binada gerçekleşti. Binadaki asansöre binen kargo firması çalışanı Özcan Şahin (20), asansörün bozulması sonucu mahsur kaldı. Şahin’in asansörde mahsur kaldığını farkeden bina sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kısa süre içinde asansörün kapısını açarak Özcan Şahin’i kurtardı.
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