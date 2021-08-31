Asansör kabininde çıkan yangın korkuttu

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da, bir apartmanın asansör kabininde çıkan yangın paniğe neden oldu. Apartman sakinlerinden bazıları dumandan etkilenmemek için pencerelere çıkarak bezlerle yüzlerini kapattı.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Hasan Subaşı Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın asansöründe meydana geldi. Apartmandan duman yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polise bildirdi. İhbarla beraber kısa sürede adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptıkları incelemede, apartmanın asansör kabininin yandığını belirledi. Ekipler, kısa süre içerisinde yangını söndürürken, asansör ise kullanılamaz hale geldi.

Yangından dolayı apartmanın içini duman kaplarken, bina sakinlerinden bazıları dumandan etkilenmemek için pencerelere çıkarak yüzlerini bezle kapattı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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