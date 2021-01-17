Asansör boşluğundan düşen 16 yaşındaki Zeynep, yaralandı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, binanın asansör boşluğundan zemine düşen Zeynep A. (16) yaralandı. İtfaiye ekiplerince asansör boşluğundan çıkarılan Zeynep A., hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğleden sonra Gölcük Değirmendere Topçular Mahallesi’nde meydana geldi. Zeynep A. evlerinin yakınında bulunan yapımı tamamlanmak üzere olan binaya girdi. Binanın asansör boşluğundan bilinmeyen nedenle zemine düşen Zeynep A., yaralandı. Binada yaşayanların durumu fark ederek haber vermesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Zeynep A., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Zeynep A.’nın vücudunda kırıklar olduğu belirlendi.

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