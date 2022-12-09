Asansör boşluğuna düşen işçi öldü

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Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşen Mustafa Kemal İlboğazlı (39), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Öğretmenler Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa Kemal İlboğazlı, çalıştığı inşaatta dolaşırken asansör boşluğuna düştü. Sesi duyan iş arkadaşları, İlboğazlı’yı yerde hareketsiz yatar halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerince bulunduğu yerden çıkartılan İlboğazlı’nın öldüğü belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından İlboğazlı’nın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

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