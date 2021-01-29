Arzu’yu öldürüp, araç satışına devam etmiş/ Ek fotoğraflar

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Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 4 gün önce sobanın parlaması sonucu çıkan yangında ağır yaralanan Nurhan Karayel (48), yaşam savaşını kaybetti.Ereğli’de, 20 Ocak günü Müftü...
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