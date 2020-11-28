Artvin’de sonbahar güzelliği

Hakan AYDIN/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN’de Karçal Dağı eteklerinde bulunan ve UNESCO’nun koruması altındaki Macahel bölgesinde sonbaharla birlikte seyrine doyumsuz görüntüler oluştu.

Borçka ilçesinde yer alan, UNESCO’nun koruması altındaki Türkiye’nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı Macahel, doğası ve endemik bitkileriyle kendisine hayran bırakıyor. Borçka ilçesindeki Gürcistan sınırında bulunan 1900 rakımlı Macahel bölgesinde sonbahar görsel şölen sunuyor. Sonbaharla renk değiştiren bitki örtüsü, çevresindeki ağaçların yapraklarının sararması, dağların zirvesini kapatan sis bulutları güzel görüntüler oluşturdu.

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