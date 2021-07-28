Artvin’de, selde kaybolan kişinin 6 gün sonra cesedine ulaşıldı/ Ek fotoğraflar

Çocukları geleceğe hazırlamak için 21. yüzyılın yetkinleriyle donatmak gerekiyor "Çocukların gelecekteki mesleklerini bilmiyoruz” İSTANBUL, (DHA)- Dijital dönüşüm yalnız meslekler değil, eğitim sistemi için de yeni gereklilikler...