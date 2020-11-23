Artvin’de, Macahel Geçidi’nde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Hakan AYDIN/ BORÇKA, (Artvin),(DHA) – ARTVİN’in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bin 860 rakımlı Macahel Küçük Yayla Cankurtaran Geçidi’nde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Sürücüler, karlı yolda ilerlemekte zorluk çekerken, bazı vatandaşlar ise karın keyfini çıkardı.

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Artvin’in Borçka ilçesinde de dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Etkili olan yağış nedeniyle bin 860 rakımlı Macahel Küçük Yayla Geçidi’nde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Sürücüler, karlı yolda ilerlemekte zorluk çekerken, bazı vatandaşlar ise karın keyfini çıkardı.

‘SEZONUN İLK KARI YAĞDI’

Macahel Havzası Kayalar Köyü sakinlerinden Orhan Yavuz, “Sezonun ilk karı yağdı bu sene. Geçmiş yıllarda buradaki kar kalınlığı 3-4 metreyi bulurdu. Ekim ayında kar yağardı ve nisan ayına kadar karlar erimezdi. Burası aynı zamanda Türkiye’nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı, o nedenle bitki ve hayvan çeşitliliğe de çok fazla. Herkesi buraya bekliyoruz” dedi.

‘BU SENE KAR GEÇ YAĞDI’

Macahel Düzenli Köyü sakinlerinden Osman Önder de kar yağışının bu sene geç başladığını belirterek, “Aslında eylül ayının ortasında kar yağışı olurdu. Bu sene kar geç yağdı. Kar yağınca 6 ay kalır ve ulaşım çok zor olur. Karla mücadele ediyoruz. Karayolları, buradaki kar temizleme çalışmasını özelleştirdi ve bu işi biz aldık, 6 ay boyunca kar temizleme çalışması yapıyoruz. Bölge insanı olduğumuz için de her türlü hava koşulunda nasıl hareket etmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz. Kar yağışı bugün ve yarın devam edecek. Yağış böyle devam ederse 2 metreyi bulur” diye konuştu.

‘KAR GEÇ YAĞDI, BUNA ALIŞKIN DEĞİLİZ’

Mikail Önder ise, “Yılın ilk karı düştü ama buna alışkın değiliz. Çünkü bu bölgeye eylül ve ekim aylarında kar yağmaya başlardı. Mart ayının bitimine kadar bu bölgede kar yağışı devam eder. Dünyadaki küresel ısınmadan kaynaklı bu bölgeye eskisi gibi artık kar yağmıyor” ifadelerini kullandı.

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