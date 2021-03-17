Artvin’de köyde yangın; 60’a yakın ev yandı / Ek fotoğraflar

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Fotoğraflı // Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sağlık çalışanlarına mektup
*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugüne kadar olduğu gibi inşallah bundan sonra da size destek olmaya, maddi ve manevi olarak sizlerin yanında durmaya devam edeceğiz. Bu...
Zeytinburnu’nda buluşma noktasına motosikletle gelip ateş açtı
Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA) - ZEYTİNBURNU'nda motosikletle gelen iki kişi, daha önce kavga ettikleri kişiye silahlı saldırıda bulundu. Olay, Telsiz Mahallesi Orkide Sokak'ta saat 17.30 sıralarında yaşandı....
(Geniş haber) Gazeteci-yazar Ergin Konukseverin eşi Günay Konuksever hayatını kaybetti
Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR/İstanbul,(DHA) TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti eski Onur Kurulu Başkanlarından Gazeteci-yazar Ergin Konuksever'in eşi Günay Konuksever (80) Beşiktaş'taki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını...
10 yaşındaki Atlas’ın ‘lego mikrotonal gitar’ı, Dünya Birincisi oldu
İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolgahan Çoğulu'nun 10 yaşındaki oğlu Atlas'ın fikriyle geliştirdiği Lego mikrotonal gitar 'Georgia Tech Üniversitesi 2021 Margaret Guthman Müzik Enstrümanları Tasarımı Yarışması'nda seyirci oylamasında birinciliği elde etti. Küçük Atlas, "Lego gitarımla finale kalmıştık ve kazanmayı başardık. Çok mutluyum." dedi.