Artvin’de köyde yangın; 50’ye yakın ev alevlere teslim oldu/ Ek fotoğraf

Pelin ÜZEK KILIÇ-Onur Can KANKAL/ANKARA, (DHA)- ANKARA Üniversitesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) öncülüğünde yürütülen proje kapsamında,…
Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR (DHA)- BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yasin Sağay’ın evine pompalı tüfek ile…
Hakan AKGÜN/YAKAKENT (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Yakakent ilçesinde karların erimesi sonucu su seviyesi yükselen derenin diğer…
BİNGÖL ŞEHİTLİĞİ AÇILIŞINA KATILDI Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı tamamlanan Bingöl Şehitliği'nin açılışına katıldı.…
Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de ailesiyle tartışan kepçe operatörü Yaşar K. (40), üzerine benzin dökerek…