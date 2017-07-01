Kategoriler: Güncel Haberler

Artvin’de köyde yangın; 50’ye yakın ev alevlere teslim oldu/ Ek fotoğraf

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