Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) desteği, Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) ve Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) iş birliği ile Bolu’da Artistik Cimnastik Antrenör Teknik Eğitim ve Gelişim Semineri düzenlendi.

Türkiye’nin 4 bir yanından gelen 27 antrenör, FIG Artistik Cimnastik Sporcu Temsilcisi, Erkekler Artistik Cimnastik Teknik Komite Üyesi ve Avrupa, Dünya şampiyonu Aljaz Pegan’dan 6-9 yaş arasındaki çocukların cimnastik eğitimi, güçlendirilmesi, temel serilerin öğretilmesi ve doğru tekniklerin benimsetilmesi gibi konularda eğitim aldı.

Kursla ilgili konuşan Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen; “Şu an oldukça başarılı bir jenarasyonumuz var. Biliyorsunuz İbrahim ve Ahmet bir ilki başardılar. Bu başarıların devamı için geleceğe yatırım yapmamız ve cimnastiğe başlayan çocuklarımıza bu sporu doğru adımlar ile öğretmemiz gerekiyor.

Eğitmen olarak Alijaz Pegan’ı seçmemizin birçok sebebi var. Kendisi zaten bu sporda efsaneleşmiş bir isim. Bunun yanı sıra kendisini Slovenya’da kendi salonunda ziyaret ettiğimde oldukça şaşırmıştım. Küçücük bir salondan 3 dünya, 5 Avrupa şampiyonluğu ve literatüre geçmiş 3 hareket çıkarmış bir eğitmen.

Bu nedenle antrenörlerimize çok faydalı olacağına inanıyorum. Bu kurs için öncelikle tüm masrafları karşılayan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’ne çok teşekkür ederim. Olimpiyat Komitemizin federasyonlarımıza böyle destekler sunması çok faydalı oluyor”dedi.