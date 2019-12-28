HATAY’ın Arsuz ilçesinde Kızıldeniz’de 17 Aralık 1991’de batan yolcu gemisi olan ‘Salem Express’i konu alan Mısır yapımı ‘Mako’ filminin çekimleri başladı.

Mısırda dev prodüksiyonla çekilen, 1991 yılında batan ve 464 kişiye mezar olan ‘Salem Express’ gemisinin gerçek hikayesini anlatan ‘Mako’ sinema filminde Türk oyuncu Murat Yıldırım’ın dışında, Mısırlı Menna Fadali, Sarah Elshamy ve Nahed Elsebai ile Suriyeli aktör Kosai Khauli de yer alıyor. Film ilk etapta Mısır’da ve Ortadoğu ülkelerinde gösterime girecek. Arsuz Gözcüler Sahili, Balıkçı Barınağı ve Arsuz’un birkaç yerinde çekimleri gerçekleştirilen film setini Arsuz Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven ziyaret etti.

Son dönemlerde, özellikle sinema ve dizi alanında tercih edilen bir ilçe olduklarını belirten Başkan Güven, “İlçemiz kültür-sanata önem veriyor. Özellikle son yıllarda sinema ve dizi alanında ilçemizin tercih ediliyor olması bizi mutlu ediyor. Böyle uluslararası bir sinema filminin bir kısmının ilçemizde çekiliyor olması, ilçemiz adına çok güzel bir görüntü. Yazın turist akınına uğrayan ilçemizde bu tarz faaliyetlerin, özellikle bu kış aylarda gerçekleşiyor olması, yaz turizminin yanında kış turizmine de mutlaka katkı sağlayacaktır. Film setini ziyaret ederek hem oyuncuların hem de tüm set ekibinin bizlerden bir ihtiyacı olup olmadığını sorduk. Burada kaldıkları sürece her zaman destek vermeye hazırız” dedi.

Filmin yönetmeni Mohamed Hesham El-Rashidy ve set ekibi Arsuz Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven ile belediye çalışanlarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.