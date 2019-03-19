Anadolu’nun en eski şehir devletinin kurulduğu Malatya’daki Arslantepe Höyüğü, Hititler’den Roma ve Bizans’a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı.

UNESCO, Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan Arslantepe Höyüğü’nün kalıcı listeye girmesi için çalışmalar yapıldı. Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi, höyüğün kalıcı listede yer alması için kesin kararını Mart 2020’de açıklayacak.

Anadolu’nun en eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü’nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle başlayan kazıda, 3’te 1’lik bölümde çalışmalar tamamlandı. Bu yılki kazı çalışmaları Ağustos ayında başlayacak. Geç Kalkolitik Dönem’den Demir Çağı’na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Arslantepe, Hititler’den Roma ve Bizans’a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı. Geçmiş yıllardaki kazılarda Geç Hitit Dönemi’ne ait, girişinde aslan heykelleri ve devrilmiş bir kral heykelinin bulunduğu höyükte, dünyanın ilk yağmur drenaj hattı gibi şehir altyapısı bulunan kerpiçten saray ve 2 bini aşkın mühürle, Anadolu’da ‘İlk Şehir Devleti’nin yapıları ortaya çıkarıldı.

ICOMOS DOSYAYI İNCELEYECEK

Arslantepe UNESCO Kültür Mirası Kalıcı Listesi’ne girmesi için 2014 yılından beri çalışmalar yürütülüyor. Arslantepe, o tarihte geçici listede alınmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Şubat 2019’da dosyayı UNESCO’ya gönderdi. Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS), UNESCO adına dosya üzerinden inceleme yapacak. ICOMOS heyeti Ekim ayında Malatya’ya gelerek Arslantepe’yi yerinde incelemeleri bekleniyor. Bu çalışmaların ve ardından yapılacak komisyon toplantılarının tamamlanmasının ardından Mart 2020’de UNESCO Arslantepe Höyüğü ile ilgili kararını açıklayacak.

BAKAN ERSOY: KALICI LİSTEYE GEÇİRİLMESİNİN HAYATİ ÖNEMİ VAR

Geçtiğimiz günlerde Malatya’ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Arslantepe Höyüğü’nü ziyareti sırasında “Aslantepe Höyüğü’nün kazıların tanımlanması ve UNESCO geçici miras listesinden, kalıcı listeye geçirilmesinin hayati önemi var” açıklamasında bulunmuştu.