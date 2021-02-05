Arşiv fotoğraflar// Ceylan hemşireyi bıçaklayan eski sevgiliye 14 yıl hapis cezası 

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ'da polisin bir minibüste yaptığı aramada, İran uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan yola çıkan bir...