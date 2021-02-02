(Arşiv fotoğraflar) – Beşiktaş’ta durağa dalan şoföre müebbet ile 210 yıla kadar hapis istemi

KARABAĞLAR'DA SEL SULARI BAHÇE DUVARINI YIKIP EVE DOLDU İzmir’in Karabağlar ilçesindeki Yunusemre Deresi, üzerinde bulunan…
Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da jandarmanın donmak üzereyken bulduğu, sağ kanadı kırık pelikan, korumaya alındı. Soğuk hava…
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent’te kırsal kalkınmayı desteklemek ve yerli üretimi artırmak amacıyla…
Avustralya, (DHA) – Avustralya’nın Queensland eyaletindeki bir bahçede bulunan kaya parçası meteor sanılarak paniğe neden oldu.Meteor…
Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da 2 çocuk annesi Melek İpek'in (31), kendisini dövüp, işkence yaptığını iddia…
Remziye ÖNER/HASANKEYF (Batman), (DHA)- BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde sisli havada yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada,…