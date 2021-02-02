Ana Sayfa Haberler (Arşiv fotoğraflar) – Beşiktaş’ta durağa dalan şoföre müebbet ile 210 yıla kadar hapis istemi
Kategoriler: Güncel Haberler

(Arşiv fotoğraflar) – Beşiktaş’ta durağa dalan şoföre müebbet ile 210 yıla kadar hapis istemi

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
50 dakika önce

Son Haberler

İzmir’i sağanak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yolda kaldı (9)

KARABAĞLAR'DA SEL SULARI BAHÇE DUVARINI YIKIP EVE DOLDU İzmir’in Karabağlar ilçesindeki Yunusemre Deresi, üzerinde bulunan…

8 saniye önce

Jandarmanın donmak üzereyken bulduğu yaralı pelikan, korumaya alındı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da jandarmanın donmak üzereyken bulduğu, sağ kanadı kırık pelikan, korumaya alındı. Soğuk hava…

17 saniye önce

Mansur Yavaş’tan Başkentli Çiftçilere İki Müjde

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent’te kırsal kalkınmayı desteklemek ve yerli üretimi artırmak amacıyla…

6 dakika önce

Avustralya’da meteor sanılan ‘kaya parçası’ panik yarattı

Avustralya, (DHA) – Avustralya’nın Queensland eyaletindeki bir bahçede bulunan kaya parçası meteor sanılarak paniğe neden oldu.Meteor…

10 dakika önce

Savcı ‘meşru müdafaa yok’ dedi, Melek İpek için müebbet istedi

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da 2 çocuk annesi Melek İpek'in (31), kendisini dövüp, işkence yaptığını iddia…

10 dakika önce

Gercüş’te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Remziye ÖNER/HASANKEYF (Batman), (DHA)- BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde sisli havada yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada,…

10 dakika önce